Гарантії безпеки: залучення рф до переговорів знівелює всі зусилля союзників щодо захисту України - FT
Київ • УНН
росія наполягає на праві вето щодо гарантій безпеки для України, що, на думку Financial Times, надасть москві ефективний вплив на захист Києва. Україна відмовляється від такої ідеї, яка знівелює зусилля США та союзників щодо мирної угоди.
Залучення росії до переговорів щодо гарантій безпеки для України "надасть москві ефективне право вето на зусилля щодо захисту Києва". Про це пише Financial Times, інформує УНН.
Деталі
Видання нагадує, що міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що кремль не погодиться з пропозиціями вирішувати питання колективної безпеки без росії.
Також, за словами російського дипламата, "дійсно надійні гарантії безпеки для України повинні бути узгоджені з рф та її найбільшим союзником - Китаєм.
росія заявила, що погодиться лише на ті гарантії безпеки для України, які нададуть москві ефективне право вето на будь-які майбутні зусилля щодо захисту Києва, що ставить під сумнів зусилля США щодо посередництва в мирній угоді
Автори вказують, що Україна раніше заявляла, що не погодиться на те, щоб росії було надано право перешкоджати іншим країнам, які прийдуть на її захист.
Нагадаємо
міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив за підсумками переговорів з віце-прем'єром Йорданії Айманом ас-Сафаді, що питання безпеки вирішувати без російської федерації "не вийде", адіалог без участі рф є "утопією і шляхом в нікуди".
