Гарантії безпеки: залучення рф до переговорів знівелює всі зусилля союзників щодо захисту України - FT

Залучення росії до переговорів щодо гарантій безпеки для України "надасть москві ефективне право вето на зусилля щодо захисту Києва". Про це пише Financial Times, інформує УНН.

Видання нагадує, що міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що кремль не погодиться з пропозиціями вирішувати питання колективної безпеки без росії.

Також, за словами російського дипламата, "дійсно надійні гарантії безпеки для України повинні бути узгоджені з рф та її найбільшим союзником - Китаєм.

росія заявила, що погодиться лише на ті гарантії безпеки для України, які нададуть москві ефективне право вето на будь-які майбутні зусилля щодо захисту Києва, що ставить під сумнів зусилля США щодо посередництва в мирній угоді