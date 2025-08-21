Європа вимагає від Трампа розмістити F-35 в Румунії для стримування росії - The Times
Київ • УНН
Європейські країни просять Дональда Трампа розгорнути американські винищувачі F-35 в Румунії. Це має стримати росію та надати Україні гарантії безпеки, також ідеться про ракети Patriot і NASAMS.
Європейські країни закликають президента США Дональда Трампа розгорнути американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки США для припинення війни в Україні. Про це повідомляє The Times, інформує УНН.
Деталі
За даними джерел видання, високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення росії.
Наразі НАТО здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази Міхаїла Когелнічану в Румунії, яка була центром для американських військ під час війни в Іраку та є найімовірнішим місцем розташування американських літаків
Зазначається, що крім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні.
Вони хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot та NASAMS для збивання російських атак, а також дозволу на польоти літаків-розвідників над Чорним морем
Видання додає, що у понеділок під час переговорів у Білому домі Трамп виключив розгортання американських військових в Україні, але заявив, що готовий надати "повітряну" підтримку в рамках гарантій безпеки США.
Нагадаємо
За інформацією Reuters, військові планувальники США та Європи вивчають гарантії безпеки для України після війни. Розглядається відправка європейських військ під командуванням США та можлива повітряна підтримка з боку Вашингтона.
