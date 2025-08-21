$41.360.10
Актуальне
Пістолет
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Крилата ракета
Дія (сервіс)

Європа вимагає від Трампа розмістити F-35 в Румунії для стримування росії - The Times

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Європейські країни просять Дональда Трампа розгорнути американські винищувачі F-35 в Румунії. Це має стримати росію та надати Україні гарантії безпеки, також ідеться про ракети Patriot і NASAMS.

Європа вимагає від Трампа розмістити F-35 в Румунії для стримування росії - The Times

Європейські країни закликають президента США Дональда Трампа розгорнути американські винищувачі в Румунії в рамках гарантій безпеки США для припинення війни в Україні. Про це повідомляє The Times, інформує УНН.

Деталі

За даними джерел видання, високопоставлені європейські військові керівники обговорюють розгортання американських винищувачів F-35 в Румунії, де НАТО будує свою найбільшу авіабазу в Європі, щоб стримати повторне вторгнення росії.

Наразі НАТО здійснює місії з патрулювання повітряного простору над Чорним морем з авіабази Міхаїла Когелнічану в Румунії, яка була центром для американських військ під час війни в Іраку та є найімовірнішим місцем розташування американських літаків

- йдеться у статті.

Мелоні просуває гарантії безпеки для України у форматі "полегшеного НАТО"20.08.25, 19:43 • 3394 перегляди

Зазначається, що крім американських винищувачів, що базуються в Румунії, європейські країни хочуть гарантій щодо подальшого використання американських супутників для GPS та розвідки в Україні.

Вони хочуть, щоб США зобов'язалися постачати Україні ракети ППО Patriot та NASAMS для збивання російських атак, а також дозволу на польоти літаків-розвідників над Чорним морем

- пише ЗМІ.

Видання додає, що у понеділок під час переговорів у Білому домі Трамп виключив розгортання американських військових в Україні, але заявив, що готовий надати "повітряну" підтримку в рамках гарантій безпеки США.

Нагадаємо

За інформацією Reuters, військові планувальники США та Європи вивчають гарантії безпеки для України після війни. Розглядається відправка європейських військ під командуванням США та можлива повітряна підтримка з боку Вашингтона.

Гарантії безпеки: залучення рф до переговорів знівелює всі зусилля союзників щодо захисту України - FT20.08.25, 23:31 • 2448 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
The Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Білий дім
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
NASAMS
Чорне море
Румунія
Сполучені Штати Америки
Україна