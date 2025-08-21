Американские и европейские военные разработали варианты поддержки Украины в случае прекращения огня

$41.380.02
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 8280 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 15118 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 10256 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 17518 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 43042 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 51959 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 55136 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 78967 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 190285 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Массированный удар рф по Львову: количество пострадавших увеличилось, показали последствияPhoto21 августа, 05:43 • 8918 просмотра
Украину накроет средиземноморский циклон: прогноз погоды на 22 августа21 августа, 06:10 • 5770 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список21 августа, 06:48 • 45217 просмотра
Днепропетровская область оказалась под ударом рф дронами и ракетами: задело инфраструктуру и предприятия, есть пострадавшийPhoto21 августа, 07:51 • 6814 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 54075 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?14:24 • 5102 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 15124 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 54677 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 99476 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 190306 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Великобритания
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 57498 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 52733 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 52329 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 79910 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 95143 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Вашингтон Пост
Facebook
ЧатГПТ

Американские и европейские военные разработали варианты поддержки Украины в случае прекращения огня

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Военные планировщики США и Европы подготовили предложения по военной помощи Украине и поддержке в случае прекращения огня. Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности для рассмотрения в рамках дипломатических усилий.

Американские и европейские военные разработали варианты поддержки Украины в случае прекращения огня

Военные планировщики США и Европы подготовили новые предложения по военной помощи Украине и поддержке в случае прекращения огня или постоянного мирного урегулирования. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Начальники штабов армий США и европейских стран разработали новые предложения и представят их своим соответствующим советникам по национальной безопасности, сообщил Reuters американский чиновник, ссылаясь на последние закулисные переговоры по этому вопросу.

Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках продолжающихся дипломатических усилий

- сказал чиновник.

Во встречах приняли участие руководители оборонных ведомств Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и США.

Издание отмечает, что чиновники предупредили: планировщикам из США и Европы понадобится время, чтобы определить, какие варианты будут как военно реалистичными, так и приемлемыми для Кремля — это особенно подчеркнули на фоне жесткой риторики министра иностранных дел России сергея лаврова.

Напомним

Глава МИД рф сергей лавров заявил, что москва не согласится решать вопросы коллективной безопасности без ее участия. Он назвал диалог без России "утопией и путем в никуда".

Ольга Розгон

