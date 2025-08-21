Американские и европейские военные разработали варианты поддержки Украины в случае прекращения огня
Киев • УНН
Военные планировщики США и Европы подготовили новые предложения по военной помощи Украине и поддержке в случае прекращения огня или постоянного мирного урегулирования. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Начальники штабов армий США и европейских стран разработали новые предложения и представят их своим соответствующим советникам по национальной безопасности, сообщил Reuters американский чиновник, ссылаясь на последние закулисные переговоры по этому вопросу.
Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках продолжающихся дипломатических усилий
Во встречах приняли участие руководители оборонных ведомств Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины и США.
Издание отмечает, что чиновники предупредили: планировщикам из США и Европы понадобится время, чтобы определить, какие варианты будут как военно реалистичными, так и приемлемыми для Кремля — это особенно подчеркнули на фоне жесткой риторики министра иностранных дел России сергея лаврова.
Напомним
Глава МИД рф сергей лавров заявил, что москва не согласится решать вопросы коллективной безопасности без ее участия. Он назвал диалог без России "утопией и путем в никуда".