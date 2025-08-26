Ердоган запускає новий оборонний комплекс у Туреччині та відвідає його будівництво
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає церемонію відкриття будівництва нового оборонного комплексу компанії Aselsan поблизу Анкари. Проєкт "Сталевий купол" зміцнить протиракетну оборону країни та створить тисячі робочих місць.
У середу поблизу Анкари президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати церемонію відкриття початку будівництва нового оборонного комплексу компанії Aselsan. Цей проєкт вважається ключовим елементом для оборони Туреччини і її амбітних планів для зміцнення власної системи протиракетної оборони. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Не дивлячись на те що джерела які знайомі з офіційними візитами турецького президента повідомили, що турецький лідер з'явиться недалеко від будівельного майданчика, офіційно влада відмовилася коментувати цей візит Ердогана.
Раніше цього року компанія Aselsan заявила, що отримає від уряду стимули на суму 616 мільйонів доларів на виробництво компонентів для ключового проекту протиракетної оборони, над яким працює країна. Він під назвою "Сталевий купол" включатиме радари, датчики та електроніку для інтелектуальних боєприпасів. За даними Aselsan, ці інвестиції можуть створити близько 2244 робочих місць.
Акції компанії зросли на 149% з початку року, що робить її найбільшим вкладником у турецький індекс Borsa Istanbul 100. Її ринкова капіталізація станом на 26 серпня становила 20 мільярдів доларів.
Компанія бере участь у великій кількості амбітних проєктів оборонної промисловості Туреччини, починаючи від безпілотників і закінчуючи оборонними системами.
Довідково
За часів Ердогана, Туреччина, член НАТО, працює над виробництвом військових літаків, фрегатів, безпілотників та балістичних ракет для зміцнення своїх збройних сил, які розширюють свою присутність на Близькому Сході.
