Туреччина будує сухопутний маршрут між Китаєм і Європою, що витіснить росію з євразійського ринку - СЗРУ

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Туреччина розпочала будівництво 224-кілометрової залізничної лінії вартістю $2,8 млрд, що з'єднає країну з Нахічеванню через Азербайджан. Цей проєкт стане частиною "Середнього коридору" між Китаєм та Європою, обходячи Росію, та може скоротити час доставки товарів на 10-15 днів.

Туреччина будує сухопутний маршрут між Китаєм і Європою, що витіснить росію з євразійського ринку - СЗРУ

Туреччина розпочала будівництво 224-кілометрової залізничної лінії вартістю 2,8 млрд доларів, що напряму з’єднає країну з Нахічеванню через Азербайджан і стане частиною "Середнього коридору" між Китаєм та Європою в обхід росії. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, передає УНН.

Деталі

"Туреччина розпочала будівництво 224-кілометрової залізничної лінії "Карс – Игдир – Аралик – Ділуджу", що стане частиною Зангезурського коридору та інтегрує країну в "Середній коридор" – альтернативний сухопутний маршрут між Китаєм і Європою в обхід росії. Вартість проєкту оцінюється у 2,8 млрд доларів, завершення очікується до 2029 року. Потужність залізниці – до 15 млн т вантажів і 5,5 млн пасажирів щорічно. Будівництво включає 5 тунелів завдовжки 20 км, три віадуки та десятки мостів", - йдеться в повідомленні.

В СЗРУ наголосили, що таким чином Анкара закріплює роль ключового транзитного коридору між Азією та Європою.

"Лінія напряму з’єднає Туреччину з Нахічеванню через Азербайджан, що посилить економічну інтеграцію Кавказу й Центральної Азії. Проєкт, який створить до 15 тис. робочих місць і може підняти ВВП східної Анатолії на 5–7 %, здатен скоротити час доставки товарів з Азії до Європи на 10–15 днів. Найважливіше – він витісняє вантажопотоки з російських та іранських маршрутів, підриваючи позиції москви на євразійському транспортному ринку", - додали в СЗРУ.

Нагадаємо

У російських регіонах продовжує розгортатися паливна криза. Після дефіциту в примор’ї, забайкаллі та анексованому Криму, нестача бензину дісталася й до курильських островів. Там повністю зупинили продаж бензину АІ-92 для населення, залишивши його лише для службових потреб.

Ольга Розгон

