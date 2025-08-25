Туреччина будує сухопутний маршрут між Китаєм і Європою, що витіснить росію з євразійського ринку - СЗРУ
Київ • УНН
Туреччина розпочала будівництво 224-кілометрової залізничної лінії вартістю $2,8 млрд, що з'єднає країну з Нахічеванню через Азербайджан. Цей проєкт стане частиною "Середнього коридору" між Китаєм та Європою, обходячи Росію, та може скоротити час доставки товарів на 10-15 днів.
Деталі
"Туреччина розпочала будівництво 224-кілометрової залізничної лінії "Карс – Игдир – Аралик – Ділуджу", що стане частиною Зангезурського коридору та інтегрує країну в "Середній коридор" – альтернативний сухопутний маршрут між Китаєм і Європою в обхід росії. Вартість проєкту оцінюється у 2,8 млрд доларів, завершення очікується до 2029 року. Потужність залізниці – до 15 млн т вантажів і 5,5 млн пасажирів щорічно. Будівництво включає 5 тунелів завдовжки 20 км, три віадуки та десятки мостів", - йдеться в повідомленні.
В СЗРУ наголосили, що таким чином Анкара закріплює роль ключового транзитного коридору між Азією та Європою.
"Лінія напряму з’єднає Туреччину з Нахічеванню через Азербайджан, що посилить економічну інтеграцію Кавказу й Центральної Азії. Проєкт, який створить до 15 тис. робочих місць і може підняти ВВП східної Анатолії на 5–7 %, здатен скоротити час доставки товарів з Азії до Європи на 10–15 днів. Найважливіше – він витісняє вантажопотоки з російських та іранських маршрутів, підриваючи позиції москви на євразійському транспортному ринку", - додали в СЗРУ.
