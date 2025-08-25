Паливна криза в рф поширюється: курили залишили без бензину АІ-92 для населення
Київ • УНН
На курильських островах повністю зупинили продаж бензину АІ-92 для населення, залишивши його лише для службових потреб. Голова округу повідомив, що бензину вистачає лише для спецтранспорту, а нова партія очікується "незабаром".
У російських регіонах продовжує розгортатися паливна криза. Після дефіциту в примор’ї, забайкаллі та анексованому Криму, нестача бензину дісталася й до курильських островів. Там повністю зупинили продаж бензину АІ-92 для населення, залишивши його лише для службових потреб. Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA, пише УНН.
Деталі
Голова курильського округу сахалінської області константин істомін повідомив, що бензину на островах вистачає лише для роботи спецтранспорту. Звичайні автомобілісти залишилися ні з чим, адже продаж пального тимчасово припинили.
За словами чиновника, найближчим часом очікується надходження нової партії, проте точних обсягів він не назвав. До цього на Курилах вже діяли обмеження: місцевим дозволяли купувати не більше 10 літрів бензину в одні руки.
Проблеми з пальним стали системними: у приморському краї нещодавно утворювалися кілометрові черги на заправках, у забайкаллі бензин почали відпускати за талонами, а в криму також зафіксовано серйозні перебої.
Криза в російській паливній сфері набуває загальнонаціонального масштабу, залишаючи цілі регіони без найпопулярнішого виду бензину.
Нагадаємо
У регіонах рф поглиблюється паливна криза, що призводить до обмежень продажу бензину в регіонах. Влада росії терміново закуповує пальне у білорусі для задоволення попиту.