Паливна криза в рф поширюється: курили залишили без бензину АІ-92 для населення

Ексклюзив
13:29 • 25845 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 21195 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 22737 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 109166 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 110669 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 51264 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 57424 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 62035 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 49418 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 41468 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto14:18 • 14687 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 25847 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 109170 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 110672 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 100427 перегляди
Паливна криза в рф поширюється: курили залишили без бензину АІ-92 для населення

Київ • УНН

 • 678 перегляди

На курильських островах повністю зупинили продаж бензину АІ-92 для населення, залишивши його лише для службових потреб. Голова округу повідомив, що бензину вистачає лише для спецтранспорту, а нова партія очікується "незабаром".

Паливна криза в рф поширюється: курили залишили без бензину АІ-92 для населення

У російських регіонах продовжує розгортатися паливна криза. Після дефіциту в примор’ї, забайкаллі та анексованому Криму, нестача бензину дісталася й до курильських островів. Там повністю зупинили продаж бензину АІ-92 для населення, залишивши його лише для службових потреб. Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

Голова курильського округу сахалінської області константин істомін повідомив, що бензину на островах вистачає лише для роботи спецтранспорту. Звичайні автомобілісти залишилися ні з чим, адже продаж пального тимчасово припинили.

За словами чиновника, найближчим часом очікується надходження нової партії, проте точних обсягів він не назвав. До цього на Курилах вже діяли обмеження: місцевим дозволяли купувати не більше 10 літрів бензину в одні руки.

Проблеми з пальним стали системними: у приморському краї нещодавно утворювалися кілометрові черги на заправках, у забайкаллі бензин почали відпускати за талонами, а в криму також зафіксовано серйозні перебої.

Криза в російській паливній сфері набуває загальнонаціонального масштабу, залишаючи цілі регіони без найпопулярнішого виду бензину.

Нагадаємо

У регіонах рф поглиблюється паливна криза, що призводить до обмежень продажу бензину в регіонах. Влада росії терміново закуповує пальне у білорусі для задоволення попиту.

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Нафта
Білорусь
Крим