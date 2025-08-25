Топливный кризис в рф распространяется: курилы остались без бензина АИ-92 для населения
Киев • УНН
На курильских островах полностью остановили продажу бензина АИ-92 для населения, оставив его только для служебных нужд. Глава округа сообщил, что бензина хватает только для спецтранспорта, а новая партия ожидается "вскоре".
В российских регионах продолжает разворачиваться топливный кризис. После дефицита в приморье, забайкалье и аннексированном Крыму, нехватка бензина добралась и до курильских островов. Там полностью остановили продажу бензина АИ-92 для населения, оставив его только для служебных нужд. Об этом сообщает Телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.
Детали
Глава курильского округа сахалинской области константин истомин сообщил, что бензина на островах хватает только для работы спецтранспорта. Обычные автомобилисты остались ни с чем, ведь продажу топлива временно прекратили.
По словам чиновника, в ближайшее время ожидается поступление новой партии, однако точных объемов он не назвал. До этого на курилах уже действовали ограничения: местным разрешали покупать не более 10 литров бензина в одни руки.
Проблемы с топливом стали системными: в приморском крае недавно образовывались километровые очереди на заправках, в забайкалье бензин начали отпускать по талонам, а в Крыму также зафиксированы серьезные перебои.
Кризис в российской топливной сфере приобретает общенациональный масштаб, оставляя целые регионы без самого популярного вида бензина.
Напомним
В регионах рф углубляется топливный кризис, что приводит к ограничениям продажи бензина в регионах. Власти россии срочно закупают топливо в Беларуси для удовлетворения спроса.