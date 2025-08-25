Топливный кризис в рф распространяется: курилы остались без бензина АИ-92 для населения

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
13:29 • 21252 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 17596 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 19344 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 102447 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 104298 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 49530 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 56412 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 61683 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 49213 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 41373 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.9м/с
35%
748мм
Популярные новости
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево25 августа, 06:04 • 49275 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего25 августа, 06:05 • 26097 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 53535 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте25 августа, 08:15 • 66632 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 21482 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 8980 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 21210 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 102390 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 104246 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 97181 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Кароль Навроцкий
Кит Келлог
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Одесская область
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 9062 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 36408 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 73864 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 56964 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 55743 просмотра
Актуальное
Гривна
Chevrolet Aveo
Доллар США
Боеприпасы
Выборы

Топливный кризис в рф распространяется: курилы остались без бензина АИ-92 для населения

Киев • УНН

 • 236 просмотра

На курильских островах полностью остановили продажу бензина АИ-92 для населения, оставив его только для служебных нужд. Глава округа сообщил, что бензина хватает только для спецтранспорта, а новая партия ожидается "вскоре".

Топливный кризис в рф распространяется: курилы остались без бензина АИ-92 для населения

В российских регионах продолжает разворачиваться топливный кризис. После дефицита в приморье, забайкалье и аннексированном Крыму, нехватка бензина добралась и до курильских островов. Там полностью остановили продажу бензина АИ-92 для населения, оставив его только для служебных нужд. Об этом сообщает Телеграм-канал ASTRA, пишет УНН.

Детали

Глава курильского округа сахалинской области константин истомин сообщил, что бензина на островах хватает только для работы спецтранспорта. Обычные автомобилисты остались ни с чем, ведь продажу топлива временно прекратили.

По словам чиновника, в ближайшее время ожидается поступление новой партии, однако точных объемов он не назвал. До этого на курилах уже действовали ограничения: местным разрешали покупать не более 10 литров бензина в одни руки.

Проблемы с топливом стали системными: в приморском крае недавно образовывались километровые очереди на заправках, в забайкалье бензин начали отпускать по талонам, а в Крыму также зафиксированы серьезные перебои.

Кризис в российской топливной сфере приобретает общенациональный масштаб, оставляя целые регионы без самого популярного вида бензина.

Напомним

В регионах рф углубляется топливный кризис, что приводит к ограничениям продажи бензина в регионах. Власти россии срочно закупают топливо в Беларуси для удовлетворения спроса.

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть
Беларусь
Крым