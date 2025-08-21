У росії запроваджують обмеження на продаж бензину - СЗРУ

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 7200 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 10125 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 16361 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 10894 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 19292 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 47700 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 56548 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 59633 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 83168 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 197394 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.8м/с
52%
746мм
Популярнi новини
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 50413 перегляди
Дніпропетровщина опинилася під ударом рф дронами та ракетами: зачепило інфраструктуру та підприємства, є постраждалийPhoto21 серпня, 07:51 • 7904 перегляди
Нові 20-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг: деталі21 серпня, 07:52 • 5634 перегляди
Вбивство на фунікулері: обвинувачуваний Косов пояснив, чому не сказав поліції, що його били підліткиPhoto21 серпня, 09:16 • 4970 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 63140 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?14:24 • 7200 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 16361 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 63521 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 104557 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 197394 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 60189 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 55231 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 54656 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 82059 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 97152 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Крилата ракета
Facebook
ChatGPT

У росії запроваджують обмеження на продаж бензину - СЗРУ

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У регіонах рф поглиблюється паливна криза, що призводить до обмежень продажу бензину в регіонах. Влада росії терміново закуповує пальне у білорусі для задоволення попиту.

У росії запроваджують обмеження на продаж бензину - СЗРУ

російські регіони запроваджують обмеження на продаж бензину - не більше 10 літрів на одну людину, а влада змушена закуповувати пальне в сусідній білорусі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

У росії загострюється паливна криза: регіони один за одним запроваджують обмеження на продаж бензину, а влада змушена терміново закуповувати пальне у білорусі

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними концерну "белнефтехим", у другій половині серпня різко зріс інтерес до білоруських нафтопродуктів з боку російських компаній. білоруські НПЗ оперативно нарощують поставки, намагаючись задовольнити попит з урахуванням економічної вигоди.

Тим часом у самій рф ситуація з пальним погіршується. Після окупованого Криму, забайкалля та примор’я дефіцит бензину дійшов і до Курильських островів (сахалінська область). З 20 серпня там запроваджено обмеження на продаж палива - не більше 10 літрів на одну людину. У пріоритетному порядку бензин отримуватимуть лише спецслужби, екстрені служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність району. Для населення ж обмеження стали черговим підтвердженням того, що паливна криза в росії набирає обертів

- додали в СЗРУ.

Нагадаємо

російські окупанти знову активно використовують Маріупольський порт для вивезення пального. Це свідчить про зміну пріоритетів логістики та підготовку до наступальних дій.

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Нафта
Білорусь
Служба зовнішньої розвідки України
Крим
Україна
Маріуполь