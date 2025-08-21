У росії запроваджують обмеження на продаж бензину - СЗРУ
Київ • УНН
У регіонах рф поглиблюється паливна криза, що призводить до обмежень продажу бензину в регіонах. Влада росії терміново закуповує пальне у білорусі для задоволення попиту.
російські регіони запроваджують обмеження на продаж бензину - не більше 10 літрів на одну людину, а влада змушена закуповувати пальне в сусідній білорусі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
Деталі
У росії загострюється паливна криза: регіони один за одним запроваджують обмеження на продаж бензину, а влада змушена терміново закуповувати пальне у білорусі
Зазначається, що за даними концерну "белнефтехим", у другій половині серпня різко зріс інтерес до білоруських нафтопродуктів з боку російських компаній. білоруські НПЗ оперативно нарощують поставки, намагаючись задовольнити попит з урахуванням економічної вигоди.
Тим часом у самій рф ситуація з пальним погіршується. Після окупованого Криму, забайкалля та примор’я дефіцит бензину дійшов і до Курильських островів (сахалінська область). З 20 серпня там запроваджено обмеження на продаж палива - не більше 10 літрів на одну людину. У пріоритетному порядку бензин отримуватимуть лише спецслужби, екстрені служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність району. Для населення ж обмеження стали черговим підтвердженням того, що паливна криза в росії набирає обертів
Нагадаємо
російські окупанти знову активно використовують Маріупольський порт для вивезення пального. Це свідчить про зміну пріоритетів логістики та підготовку до наступальних дій.