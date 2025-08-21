В россии вводят ограничения на продажу бензина - СВРУ
Киев • УНН
В регионах рф углубляется топливный кризис, что приводит к ограничениям продажи бензина в регионах. Власти россии срочно закупают топливо в беларуси для удовлетворения спроса.
российские регионы вводят ограничения на продажу бензина - не более 10 литров на одного человека, а власти вынуждены закупать топливо в соседней беларуси. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
В россии обостряется топливный кризис: регионы один за другим вводят ограничения на продажу бензина, а власти вынуждены срочно закупать топливо в беларуси
Отмечается, что по данным концерна "белнефтехим", во второй половине августа резко возрос интерес к белорусским нефтепродуктам со стороны российских компаний. белорусские НПЗ оперативно наращивают поставки, пытаясь удовлетворить спрос с учетом экономической выгоды.
Тем временем в самой рф ситуация с топливом ухудшается. После оккупированного Крыма, забайкалья и приморья дефицит бензина дошел и до Курильских островов (сахалинская область). С 20 августа там введены ограничения на продажу топлива - не более 10 литров на одного человека. В приоритетном порядке бензин будут получать только спецслужбы, экстренные службы и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность района. Для населения же ограничения стали очередным подтверждением того, что топливный кризис в россии набирает обороты
Напомним
российские оккупанты снова активно используют Мариупольский порт для вывоза топлива. Это свидетельствует об изменении приоритетов логистики и подготовке к наступательным действиям.