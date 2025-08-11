$41.390.07
Ексклюзив
07:41 • 29498 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 54825 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 59400 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 50188 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 103318 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 183540 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 126303 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 292250 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 163359 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 374615 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Окупанти активно вивозять паливо з Маріуполя: що відомо про зміну логістичних пріоритетів росіян

Київ • УНН

 • 652 перегляди

російські окупанти знову активно використовують Маріупольський порт для вивезення пального. Це свідчить про зміну пріоритетів логістики та підготовку до наступальних дій.

Окупанти активно вивозять паливо з Маріуполя: що відомо про зміну логістичних пріоритетів росіян

російські окупанти знову "качають" пальне з захопленого Маріуполя. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, це чергове свідчення активізації військової логістики окупантів і повернення до масштабного використання портових резервуарів для зберігання пального, передає УНН.

Деталі

Учора з окупованого Маріупольського порту у бік Донецька вирушили два вантажні склади - по 10 вагонів/піввагонів кожен, а також понад 20 залізничних цистерн з пальним. Як зазначає Петро Андрющенко, аналіз останніх переміщень свідчить про зміну пріоритетів російської логістики на Донбасі.

росіяни знову почали активно використовувати резервуари в порту для накопичення великих обсягів пального, призначеного насамперед для забезпечення фронту 

- наголосив керівник Центру вивчення окупації.

За його словами, така схема постачання вказує на посилення ролі Маріуполя як логістичного вузла окупаційних військ. Місто, яке після масштабних руйнувань перетворили на закриту зону для цивільних, дедалі більше стає тиловою базою для російських операцій на півдні та сході України.

Експерти припускають, що концентрація палива в прифронтових регіонах пов’язана з підготовкою окупантів до нових наступальних дій, адже цистерни з пальним, що прибувають до Донецька, можуть забезпечити безперервну роботу військової техніки.

Нагадаємо

Окупанти використовують Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча як військову базу, облаштовуючи склади боєприпасів та казарми. Підприємство також слугує джерелом металобрухту, який вивозять до рф.

Степан Гафтко

СуспільствоВійна
Україна
Маріуполь
Донецьк