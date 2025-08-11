Окупанти активно вивозять паливо з Маріуполя: що відомо про зміну логістичних пріоритетів росіян
Київ • УНН
російські окупанти знову активно використовують Маріупольський порт для вивезення пального. Це свідчить про зміну пріоритетів логістики та підготовку до наступальних дій.
російські окупанти знову "качають" пальне з захопленого Маріуполя. За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, це чергове свідчення активізації військової логістики окупантів і повернення до масштабного використання портових резервуарів для зберігання пального, передає УНН.
Деталі
Учора з окупованого Маріупольського порту у бік Донецька вирушили два вантажні склади - по 10 вагонів/піввагонів кожен, а також понад 20 залізничних цистерн з пальним. Як зазначає Петро Андрющенко, аналіз останніх переміщень свідчить про зміну пріоритетів російської логістики на Донбасі.
росіяни знову почали активно використовувати резервуари в порту для накопичення великих обсягів пального, призначеного насамперед для забезпечення фронту
За його словами, така схема постачання вказує на посилення ролі Маріуполя як логістичного вузла окупаційних військ. Місто, яке після масштабних руйнувань перетворили на закриту зону для цивільних, дедалі більше стає тиловою базою для російських операцій на півдні та сході України.
Експерти припускають, що концентрація палива в прифронтових регіонах пов’язана з підготовкою окупантів до нових наступальних дій, адже цистерни з пальним, що прибувають до Донецька, можуть забезпечити безперервну роботу військової техніки.
Нагадаємо
Окупанти використовують Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча як військову базу, облаштовуючи склади боєприпасів та казарми. Підприємство також слугує джерелом металобрухту, який вивозять до рф.