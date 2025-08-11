ММК ім. Ілліча в Маріуполі окупанти перетворили на військову базу та "завод" з металобрухту
Окупанти використовують Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча як військову базу, облаштовуючи склади боєприпасів та казарми. Підприємство також слугує джерелом металобрухту, який вивозять до РФ.
Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, колись один із флагманів української промисловості, під час російської окупації перетворено на опорний військовий об’єкт та центр прибуткової торгівлі металобрухтом. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.
Деталі
За словами Андрющенка, стратегічне підприємство, яке до війни забезпечувало роботою тисячі маріупольців і виробляло сталь світового рівня, сьогодні повністю підпорядковане військовим потребам рф. Територія ММК ім. Ілліча огороджена та контролюється окупаційними силовими структурами, а в цехах і ангарах облаштовані склади боєприпасів, ремонтні зони для військової техніки та казарми для особового складу.
Крім того, за словами Андрющенка, окупанти використовують залишки виробничих потужностей для масштабного розбирання обладнання та інфраструктури на металобрухт. Звідти вантажівками та залізничними вагонами щоденно вивозять тонни металу до РФ, перетворюючи колишнє промислове серце Маріуполя на джерело швидкого збагачення.
ММК ім. Ілліча тепер – це не про виробництво сталі, а про грабунок та мілітаризацію. росіяни демонструють класичний сценарій колоніальної експлуатації: захопити, викачати ресурси та використати територію для війни
Експерти зазначають, що таке використання підприємства може становити небезпеку для цивільних мешканців, адже розміщення військових складів і техніки у промзоні робить її потенційною ціллю для бойових дій.
До повномасштабного російського вторгнення ММК ім. Ілліча був одним із найбільших металургійних комбінатів України, який виробляв продукцію, що експортувалася більш ніж у 50 країн світу. Сьогодні ж його територія стала символом руйнування та незаконної експлуатації окупованого міста.
