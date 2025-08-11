ММК ім. Ілліча в Маріуполі окупанти перетворили на військову базу та "завод" з металобрухту

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
07:41 • 29498 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 54825 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 59400 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 50188 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 103318 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 183540 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 126303 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 292250 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 163359 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 374615 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
6.9м/с
51%
752мм
Популярнi новини
Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер11 серпня, 00:54 • 31434 перегляди
"Це було б накращим рішенням": віцепрем'єр Польщі - про запрошення Зеленського на зустріч Трампа з путіним11 серпня, 01:27 • 29472 перегляди
"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці11 серпня, 01:59 • 13314 перегляди
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова11 серпня, 03:04 • 33751 перегляди
Секретна служба США орендувала будинок на Алясці для зустрічі Трампа і путіна - NYT06:46 • 48033 перегляди
Публікації
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 29538 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
Ексклюзив
06:00 • 54891 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги 05:15 • 59462 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 374642 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 249599 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ільхам Алієв
Кубраков Олександр Миколайович
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Маріуполь
Європа
Реклама
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 73678 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 183530 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 340507 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 244047 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 252623 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Facebook
Eurofighter Typhoon
The New York Times
Brent

ММК ім. Ілліча в Маріуполі окупанти перетворили на військову базу та "завод" з металобрухту

Київ • УНН

 • 2124 перегляди

Окупанти використовують Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча як військову базу, облаштовуючи склади боєприпасів та казарми. Підприємство також слугує джерелом металобрухту, який вивозять до РФ.

ММК ім. Ілліча в Маріуполі окупанти перетворили на військову базу та "завод" з металобрухту

Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, колись один із флагманів української промисловості, під час російської окупації перетворено на опорний військовий об’єкт та центр прибуткової торгівлі металобрухтом. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі

За словами Андрющенка, стратегічне підприємство, яке до війни забезпечувало роботою тисячі маріупольців і виробляло сталь світового рівня, сьогодні повністю підпорядковане військовим потребам рф. Територія ММК ім. Ілліча огороджена та контролюється окупаційними силовими структурами, а в цехах і ангарах облаштовані склади боєприпасів, ремонтні зони для військової техніки та казарми для особового складу.

Крім того, за словами Андрющенка, окупанти використовують залишки виробничих потужностей для масштабного розбирання обладнання та інфраструктури на металобрухт. Звідти вантажівками та залізничними вагонами щоденно вивозять тонни металу до РФ, перетворюючи колишнє промислове серце Маріуполя на джерело швидкого збагачення.

ММК ім. Ілліча тепер – це не про виробництво сталі, а про грабунок та мілітаризацію. росіяни демонструють класичний сценарій колоніальної експлуатації: захопити, викачати ресурси та використати територію для війни

- наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Експерти зазначають, що таке використання підприємства може становити небезпеку для цивільних мешканців, адже розміщення військових складів і техніки у промзоні робить її потенційною ціллю для бойових дій.

До повномасштабного російського вторгнення ММК ім. Ілліча був одним із найбільших металургійних комбінатів України, який виробляв продукцію, що експортувалася більш ніж у 50 країн світу. Сьогодні ж його територія стала символом руйнування та незаконної експлуатації окупованого міста.

Нагадаємо

Річка Кальчик в окупованому Маріуполі перебуває на межі екологічної катастрофи. Окупанти скидають у водойму каналізаційні стоки та відходи, що спричиняє масову загибель риби та зростання ризиків інфекцій.

Степан Гафтко

СуспільствоВійнаЕкономіка
Україна
Маріуполь