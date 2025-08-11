ММК им. Ильича в Мариуполе оккупанты превратили в военную базу и "завод" по металлолому
Киев • УНН
Оккупанты используют Мариупольский меткомбинат им. Ильича как военную базу, обустраивая склады боеприпасов и казармы. Предприятие также служит источником металлолома, который вывозят в рф.
Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, некогда один из флагманов украинской промышленности, во время российской оккупации превращен в опорный военный объект и центр прибыльной торговли металлоломом. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
По словам Андрющенко, стратегическое предприятие, которое до войны обеспечивало работой тысячи мариупольцев и производило сталь мирового уровня, сегодня полностью подчинено военным нуждам рф. Территория ММК им. Ильича ограждена и контролируется оккупационными силовыми структурами, а в цехах и ангарах обустроены склады боеприпасов, ремонтные зоны для военной техники и казармы для личного состава.
Кроме того, по словам Андрющенко, оккупанты используют остатки производственных мощностей для масштабной разборки оборудования и инфраструктуры на металлолом. Оттуда грузовиками и железнодорожными вагонами ежедневно вывозят тонны металла в рф, превращая бывшее промышленное сердце Мариуполя в источник быстрого обогащения.
ММК им. Ильича теперь – это не о производстве стали, а о грабеже и милитаризации. россияне демонстрируют классический сценарий колониальной эксплуатации: захватить, выкачать ресурсы и использовать территорию для войны
Эксперты отмечают, что такое использование предприятия может представлять опасность для гражданских жителей, ведь размещение военных складов и техники в промзоне делает ее потенциальной целью для боевых действий.
До полномасштабного российского вторжения ММК им. Ильича был одним из крупнейших металлургических комбинатов Украины, который производил продукцию, экспортировавшуюся более чем в 50 стран мира. Сегодня же его территория стала символом разрушения и незаконной эксплуатации оккупированного города.
Напомним
Река Кальчик в оккупированном Мариуполе находится на грани экологической катастрофы. Оккупанты сбрасывают в водоем канализационные стоки и отходы, что приводит к массовой гибели рыбы и росту рисков инфекций.