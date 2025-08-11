Оккупанты активно вывозят топливо из Мариуполя: что известно об изменении логистических приоритетов россиян
российские оккупанты снова "качают" топливо из захваченного Мариуполя. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, это очередное свидетельство активизации военной логистики оккупантов и возвращения к масштабному использованию портовых резервуаров для хранения топлива, передает УНН.
Детали
Вчера из оккупированного Мариупольского порта в сторону Донецка отправились два грузовых состава - по 10 вагонов/полувагонов каждый, а также более 20 железнодорожных цистерн с топливом. Как отмечает Петр Андрющенко, анализ последних перемещений свидетельствует об изменении приоритетов российской логистики на Донбассе.
россияне снова начали активно использовать резервуары в порту для накопления больших объемов топлива, предназначенного прежде всего для обеспечения фронта
По его словам, такая схема поставок указывает на усиление роли Мариуполя как логистического узла оккупационных войск. Город, который после масштабных разрушений превратили в закрытую зону для гражданских, все больше становится тыловой базой для российских операций на юге и востоке Украины.
Эксперты предполагают, что концентрация топлива в прифронтовых регионах связана с подготовкой оккупантов к новым наступательным действиям, ведь цистерны с топливом, прибывающие в Донецк, могут обеспечить бесперебойную работу военной техники.
Напомним
Оккупанты используют Мариупольский меткомбинат им. Ильича как военную базу, обустраивая склады боеприпасов и казармы. Предприятие также служит источником металлолома, который вывозят в РФ.