Оккупанты активно вывозят топливо из Мариуполя: что известно об изменении логистических приоритетов россиян

Киев • УНН

 • 210 просмотра

российские оккупанты снова активно используют Мариупольский порт для вывоза горючего. Это свидетельствует об изменении приоритетов логистики и подготовке к наступательным действиям.

Оккупанты активно вывозят топливо из Мариуполя: что известно об изменении логистических приоритетов россиян

российские оккупанты снова "качают" топливо из захваченного Мариуполя. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, это очередное свидетельство активизации военной логистики оккупантов и возвращения к масштабному использованию портовых резервуаров для хранения топлива, передает УНН.

Детали

Вчера из оккупированного Мариупольского порта в сторону Донецка отправились два грузовых состава - по 10 вагонов/полувагонов каждый, а также более 20 железнодорожных цистерн с топливом. Как отмечает Петр Андрющенко, анализ последних перемещений свидетельствует об изменении приоритетов российской логистики на Донбассе.

россияне снова начали активно использовать резервуары в порту для накопления больших объемов топлива, предназначенного прежде всего для обеспечения фронта 

- подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

По его словам, такая схема поставок указывает на усиление роли Мариуполя как логистического узла оккупационных войск. Город, который после масштабных разрушений превратили в закрытую зону для гражданских, все больше становится тыловой базой для российских операций на юге и востоке Украины.

Эксперты предполагают, что концентрация топлива в прифронтовых регионах связана с подготовкой оккупантов к новым наступательным действиям, ведь цистерны с топливом, прибывающие в Донецк, могут обеспечить бесперебойную работу военной техники.

Напомним

Оккупанты используют Мариупольский меткомбинат им. Ильича как военную базу, обустраивая склады боеприпасов и казармы. Предприятие также служит источником металлолома, который вывозят в РФ.

Степан Гафтко

ОбществоВойна
Украина
Мариуполь
Донецк