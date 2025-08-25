Турция строит сухопутный маршрут между Китаем и Европой, который вытеснит Россию с евразийского рынка - СВРУ
Киев • УНН
Турция начала строительство 224-километровой железнодорожной линии стоимостью $2,8 млрд, которая соединит страну с Нахичеванью через Азербайджан. Этот проект станет частью «Среднего коридора» между Китаем и Европой, обходя Россию, и может сократить время доставки товаров на 10-15 дней.
Турция начала строительство 224-километровой железнодорожной линии стоимостью 2,8 млрд долларов, которая напрямую соединит страну с Нахичеванью через Азербайджан и станет частью «Среднего коридора» между Китаем и Европой в обход России. Об этом сообщает Служба внешней разведки, передает УНН.
Детали
"Турция начала строительство 224-километровой железнодорожной линии "Карс – Игдыр – Аралык – Дилуджу", которая станет частью Зангезурского коридора и интегрирует страну в "Средний коридор" – альтернативный сухопутный маршрут между Китаем и Европой в обход России. Стоимость проекта оценивается в 2,8 млрд долларов, завершение ожидается к 2029 году. Мощность железной дороги – до 15 млн т грузов и 5,5 млн пассажиров ежегодно. Строительство включает 5 тоннелей длиной 20 км, три виадука и десятки мостов", - говорится в сообщении.
В СВРУ подчеркнули, что таким образом Анкара закрепляет роль ключевого транзитного коридора между Азией и Европой.
"Линия напрямую соединит Турцию с Нахичеванью через Азербайджан, что усилит экономическую интеграцию Кавказа и Центральной Азии. Проект, который создаст до 15 тыс. рабочих мест и может поднять ВВП восточной Анатолии на 5–7 %, способен сократить время доставки товаров из Азии в Европу на 10–15 дней. Самое важное – он вытесняет грузопотоки с российских и иранских маршрутов, подрывая позиции Москвы на евразийском транспортном рынке", - добавили в СВРУ.
