Украина получила более миллиона артснарядов по чешской инициативе
Киев • УНН
Украина получила более миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра в рамках чешской инициативы. Общее количество переданных боеприпасов до конца года достигнет 1,8 млн снарядов.
В 2025 году в рамках чешской инициативы Украина получила уже более миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра от стран-участниц инициативы по поставке боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время открытия ежегодного совещания чешских послов, сообщает УНН со ссылкой на РАР.
Детали
По словам главы ведомства, благодаря инициативе, Украина в прошлом году получила от 16 стран-участниц 1,5 млн единиц боеприпасов крупного калибра. До конца текущего года, общее количество переданных боеприпасов достигнет 1,8 млн снарядов.
Благодаря нашей инициативе по поставке боеприпасов, удалось в пять раз уменьшить превосходство российской артиллерии на поле боя и способствовать удержанию украинских линий фронта
Он добавил, что прекращение этой инициативы стало бы "подарком для путина".
Глава чешской дипломатии назвал рф самой большой и непосредственной угрозой. Он напомнил, что Украина уже в марте согласилась на безусловное прекращение огня, однако россия продолжает атаковать украинскую гражданскую и военную инфраструктуру.
По мнению главы МИД, усилия президента США Дональда Трампа дают в определенной степени надежду на завершение войны.
Ян Липавский также подчеркнул, что территориальные вопросы должны решаться исключительно между Украиной и россией.
Напомним
Украина в этом году уже получила миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы. Об этом во время виртуальной встречи "Коалиции решительных" сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
