Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 9998 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 82012 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 58971 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 59200 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 180247 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 175889 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 68269 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 66585 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 66052 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51605 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Украина получила более миллиона артснарядов по чешской инициативе

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Украина получила более миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра в рамках чешской инициативы. Общее количество переданных боеприпасов до конца года достигнет 1,8 млн снарядов.

Украина получила более миллиона артснарядов по чешской инициативе

В 2025 году в рамках чешской инициативы Украина получила уже более миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра от стран-участниц инициативы по поставке боеприпасов. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время открытия ежегодного совещания чешских послов, сообщает УНН со ссылкой на РАР.

Детали

По словам главы ведомства, благодаря инициативе, Украина в прошлом году получила от 16 стран-участниц 1,5 млн единиц боеприпасов крупного калибра. До конца текущего года, общее количество переданных боеприпасов достигнет 1,8 млн снарядов.

Благодаря нашей инициативе по поставке боеприпасов, удалось в пять раз уменьшить превосходство российской артиллерии на поле боя и способствовать удержанию украинских линий фронта

- сказал чешский министр.

Он добавил, что прекращение этой инициативы стало бы "подарком для путина".

Глава чешской дипломатии назвал рф самой большой и непосредственной угрозой. Он напомнил, что Украина уже в марте согласилась на безусловное прекращение огня, однако россия продолжает атаковать украинскую гражданскую и военную инфраструктуру.

По мнению главы МИД, усилия президента США Дональда Трампа дают в определенной степени надежду на завершение войны.

Ян Липавский также подчеркнул, что территориальные вопросы должны решаться исключительно между Украиной и россией.

Напомним

Украина в этом году уже получила миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы. Об этом во время виртуальной встречи "Коалиции решительных" сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. 

