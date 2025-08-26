Україна отримала більше мільйона артснарядів за чеською ініціативою
Україна отримала понад мільйон артилерійських снарядів великого калібру в межах чеської ініціативи. Загальна кількість переданих боєприпасів до кінця року сягне 1,8 млн снарядів.
У 2025 році в межах чеської ініціативи Україна отримала вже понад мільйон артилерійських снарядів великого калібру від країн-учасниць ініціативи з постачання боєприпасів. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час відкриття щорічної наради чеських послів, повідомляє УНН з посиланням на РАР.
Деталі
За словами очільника відомства, завдяки ініціативі, Україна минулого року отримала від 16 країн-учасниць 1,5 млн одиниць боєприпасів великого калібру. До кінця поточного року, загальна кількість переданих боєприпасів сягне 1,8 млн снарядів.
Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів, вдалося уп'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою та сприяти утриманню українських ліній фронту
Він додав, що припинення цієї ініціативи стало б "подарунком для путіна".
Голова чеської дипломатії назвав рф найбільшою і безпосередньою загрозою. Він нагадав, що Україна уже в березні погодилася на безумовне припинення вогню, однак росія продовжує атакувати українську цивільну та військову інфраструктуру.
На думку глави МЗС, зусилля президента США Дональда Трампа дають до певної міри надію на завершення війни.
Ян Ліпавський також наголосив, що територіальні питання мають вирішуватися виключно між Україною та росією.
Нагадаємо
Україна цього року вже отримала мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи. Про це під час віртуальної зустрічі "Коаліції рішучих" повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.
