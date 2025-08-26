Україна отримала більше мільйона артснарядів за чеською ініціативою

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 9898 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 81891 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 58911 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 59155 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 180185 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 175842 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 68247 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66574 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 66033 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51599 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
59%
748мм
Популярнi новини
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 74366 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 4960 перегляди
Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським17:08 • 7476 перегляди
Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл17:33 • 4240 перегляди
У Києві військових оштрафували за перевищення швидкості: поліція спростувала чутки про “бойове завдання”19:32 • 3954 перегляди
Публікації
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 74380 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 81891 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 180185 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 175842 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 134440 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Кшиштоф Ґавковський
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 4974 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 74380 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 56662 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 93011 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 74550 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
Нафта
Долар США
Крилата ракета

Україна отримала більше мільйона артснарядів за чеською ініціативою

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Україна отримала понад мільйон артилерійських снарядів великого калібру в межах чеської ініціативи. Загальна кількість переданих боєприпасів до кінця року сягне 1,8 млн снарядів.

Україна отримала більше мільйона артснарядів за чеською ініціативою

У 2025 році в межах чеської ініціативи Україна отримала вже понад мільйон артилерійських снарядів великого калібру від країн-учасниць ініціативи з постачання боєприпасів. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час відкриття щорічної наради чеських послів, повідомляє УНН з посиланням на РАР.

Деталі

За словами очільника відомства, завдяки ініціативі, Україна минулого року отримала від 16 країн-учасниць 1,5 млн одиниць боєприпасів великого калібру. До кінця поточного року, загальна кількість переданих боєприпасів сягне 1,8 млн снарядів.

Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів, вдалося уп'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою та сприяти утриманню українських ліній фронту

- сказав чеський міністр.

Він додав, що припинення цієї ініціативи стало б "подарунком для путіна".

Голова чеської дипломатії назвав рф найбільшою і безпосередньою загрозою. Він нагадав, що Україна уже в березні погодилася на безумовне припинення вогню, однак росія продовжує атакувати українську цивільну та військову інфраструктуру.

На думку глави МЗС, зусилля президента США Дональда Трампа дають до певної міри надію на завершення війни.

Ян Ліпавський також наголосив, що територіальні питання мають вирішуватися виключно між Україною та росією.

Нагадаємо

Україна цього року вже отримала мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи. Про це під час віртуальної зустрічі "Коаліції рішучих" повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. 

Чеський президент Петр Павел: тимчасові територіальні поступки в Україні – "менше зло" заради миру21.08.25, 13:10 • 7628 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Боєприпаси
Володимир Путін
Петр Павел
Петр Фіала
Ян Ліпавський
Дональд Трамп
Чехія
Сполучені Штати Америки
Україна