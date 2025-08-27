$41.430.15
Эксклюзив
26 августа, 17:12
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 69291 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 46924 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 108847 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 136857 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 134953 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55424 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152325 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63191 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56525 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Агенты РФ готовили теракты против военных в Хмельницкой и Днепропетровской областях - СБУ

Киев • УНН

 • 56 просмотра

СБУ задержала двух агенток РФ, которые готовили теракты в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Одна из них пыталась взорвать автомобиль военного, другая – железнодорожный путь для эшелона ВСУ.

Агенты РФ готовили теракты против военных в Хмельницкой и Днепропетровской областях - СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще двух агенток РФ, которые готовили теракты в Хмельницкой и Днепропетровской областях. По материалам дела, враг порознь завербовал обеих фигуранток, когда они искали "легких заработков" на Телеграм-каналах. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что для совершения терактов фигурантки получили от российских "заказчиков" геолокации схронов, из которых забрали заранее подготовленные самодельные взрывные устройства (СВУ).

Так, на Днепропетровщине задержана 19-летняя жительница Павлограда, которая пыталась подорвать служебный внедорожник украинского воина.

Для осуществления теракта агентка спрятала СВУ под колесо припаркованного авто, а для фиксации взрыва разместила на дереве телефонную камеру.

В Хмельницком разоблачена 16-летняя студентка местного колледжа, которая готовила подрыв колеи, по которой должен был пройти грузовой эшелон ВСУ.

Установлено, что девушка должна была заложить возле железнодорожной колеи взрывчатку, которую рашисты планировали дистанционно активировать при приближении подвижного состава.

Чтобы следить за перемещением военного эшелона, фигурантка оборудовала на "локации" видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов

- говорится в сообщении СБУ.

Обе фигурантки были задержаны "на горячем", когда они готовили теракты. На месте событий изъяты взрывные устройства и смартфоны агенток с доказательствами контактов с представителями российских спецслужб.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (оконченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала агента ФСБ, которая готовила новые российские обстрелы и теракты в Киеве. Женщину поймали "на горячем", когда она проводила доразведку возле Главного управления Национальной гвардии, а перед тем собирала информацию о ТЦК.

