Агенты РФ готовили теракты против военных в Хмельницкой и Днепропетровской областях - СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще двух агенток РФ, которые готовили теракты в Хмельницкой и Днепропетровской областях. По материалам дела, враг порознь завербовал обеих фигуранток, когда они искали "легких заработков" на Телеграм-каналах. Об этом информирует СБУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что для совершения терактов фигурантки получили от российских "заказчиков" геолокации схронов, из которых забрали заранее подготовленные самодельные взрывные устройства (СВУ).

Так, на Днепропетровщине задержана 19-летняя жительница Павлограда, которая пыталась подорвать служебный внедорожник украинского воина.

Для осуществления теракта агентка спрятала СВУ под колесо припаркованного авто, а для фиксации взрыва разместила на дереве телефонную камеру.

В Хмельницком разоблачена 16-летняя студентка местного колледжа, которая готовила подрыв колеи, по которой должен был пройти грузовой эшелон ВСУ.

Установлено, что девушка должна была заложить возле железнодорожной колеи взрывчатку, которую рашисты планировали дистанционно активировать при приближении подвижного состава.

Чтобы следить за перемещением военного эшелона, фигурантка оборудовала на "локации" видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов - говорится в сообщении СБУ.

Обе фигурантки были задержаны "на горячем", когда они готовили теракты. На месте событий изъяты взрывные устройства и смартфоны агенток с доказательствами контактов с представителями российских спецслужб.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (оконченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

