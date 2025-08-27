Агентки рф готували теракти проти військових на Хмельниччині та Дніпропетровщині - СБУ

СБУ затримала двох агенток РФ, які готували теракти у Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Одна з них намагалася підірвати авто військового, інша – залізничну колію для ешелону ЗСУ.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще двох агенток рф, які готували теракти у Хмельницькій та Дніпропетровській областях. За матеріалами справи, ворог порізно завербував обох фігуранток, коли вони шукали "легких заробітків" на Телеграм-каналах. Про це інформує СБУ, передає УНН. Деталі Зазначається, що для вчинення терактів фігурантки отримали від російських "замовників" геолокації схронів, з яких забрали заздалегідь підготовлені саморобні вибухові пристрої (СВП). Так, на Дніпропетровщині затримано 19-річну жительку Павлограда, яка намагалася підірвати службовий позашляховик українського воїна. Для здійснення теракту агентка заховала СВП під колесо запаркованого авто, а для фіксації вибуху розмістила на дереві телефонну камеру. У Хмельницькому викрито 16-річну студентку місцевого коледжу, яка готувала підрив колії, по якій мав пройти вантажний ешелон ЗСУ. Встановлено, що дівчина повинна була закласти біля залізничної колії вибухівку, яку рашисти планували дистанційно активувати при наближенні рухомого складу. Щоб стежити за переміщенням військового ешелону, фігурантка обладнала на "локації" відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів - йдеться у дописі СБУ. Обох фігуранток було затримано "на гарячому", коли вони готували теракти. На місці подій вилучено вибухові пристрої і смартфони агенток із доказами контактів з представниками російських спецслужб. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб); ▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Нагадаємо Служба безпеки України повідомила, що затримала агентку фсб, яка готувала нові російські обстріли і теракти у Києві. Жінку спіймали "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії, а перед тим збирала інформацію про ТЦК. СБУ запобігла теракту в Дніпрі: наркозалежна жінка готувала вибух біля адмінбудівлі