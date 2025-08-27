$41.430.15
48.470.56
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 35488 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 69290 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 46924 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 108847 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 136856 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 134953 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55424 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152325 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63191 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56525 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Агентки рф готували теракти проти військових на Хмельниччині та Дніпропетровщині - СБУ

Київ • УНН

 • 52 перегляди

СБУ затримала двох агенток РФ, які готували теракти у Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Одна з них намагалася підірвати авто військового, інша – залізничну колію для ешелону ЗСУ.

Агентки рф готували теракти проти військових на Хмельниччині та Дніпропетровщині - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще двох агенток рф, які готували теракти у Хмельницькій та Дніпропетровській областях. За матеріалами справи, ворог порізно завербував обох фігуранток, коли вони шукали "легких заробітків" на Телеграм-каналах. Про це інформує СБУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що для вчинення терактів фігурантки отримали від російських "замовників" геолокації схронів, з яких забрали заздалегідь підготовлені саморобні вибухові пристрої (СВП).

Так, на Дніпропетровщині затримано 19-річну жительку Павлограда, яка намагалася підірвати службовий позашляховик українського воїна.

Для здійснення теракту агентка заховала СВП під колесо запаркованого авто, а для фіксації вибуху розмістила на дереві телефонну камеру.

У Хмельницькому викрито 16-річну студентку місцевого коледжу, яка готувала підрив колії, по якій мав пройти вантажний ешелон ЗСУ.

Встановлено, що дівчина повинна була закласти біля залізничної колії вибухівку, яку рашисти планували дистанційно активувати при наближенні рухомого складу.

Щоб стежити за переміщенням військового ешелону, фігурантка обладнала на "локації" відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів

- йдеться у дописі СБУ.

Обох фігуранток було затримано "на гарячому", коли вони готували теракти. На місці подій вилучено вибухові пристрої і смартфони агенток із доказами контактів з представниками російських спецслужб.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисницям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Служба безпеки України повідомила, що затримала агентку фсб, яка готувала нові російські обстріли і теракти у Києві. Жінку спіймали "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії, а перед тим збирала інформацію про ТЦК.

СБУ запобігла теракту в Дніпрі: наркозалежна жінка готувала вибух біля адмінбудівлі04.08.25, 14:07 • 3432 перегляди

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Боєприпаси
Telegram
Хмельницька область
Харківська область
Дніпропетровська область
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Мшец
Збройні сили України
Україна
Павлоград
Хмельницький
Київ
Харків