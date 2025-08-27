В Службе образовательной безопасности в школах 7 из 10 офицеров - женщины

$41.400.03
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39
27 августа, 01:39 • 12227 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15
26 августа, 16:15 • 83180 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13
26 августа, 14:13 • 56220 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
26 августа, 12:42
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 123692 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16
26 августа, 10:16 • 144648 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
26 августа, 11:32
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 144490 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
26 августа, 11:23
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 57983 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24
26 августа, 06:24 • 153591 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36
26 августа, 05:36 • 64122 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)
26 августа, 22:43
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters
26 августа, 23:58
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано
02:20
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине
03:18
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине
05:54
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
07:35
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 17:12
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 48120 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого стола
26 августа, 14:05
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 12:42
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 123692 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
26 августа, 11:32
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 144490 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношений
26 августа, 17:52
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года
26 августа, 13:17
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином Батлером
26 августа, 10:03
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над Украиной
26 августа, 06:39
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?
25 августа, 14:33
В Службе образовательной безопасности в школах 7 из 10 офицеров - женщины

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Начальник Управления организации Службы образовательной безопасности Нацполиции Надежда Сытник сообщила, что около 70% офицеров Службы образовательной безопасности – женщины. В 2025-2026 учебном году офицеры будут работать в 3000 украинских школ.

В Службе образовательной безопасности в школах 7 из 10 офицеров - женщины

Около 70% офицеров Службы образовательной безопасности, работающих в школах, - это женщины. Об этом сообщила начальница Управления организации Службы образовательной безопасности Нацполиции Надежда Сытник в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Детали

"Мы смотрим на уровень профессионализма при отборе наших кандидатов, а не на гендер. Но действительно так получилось, что большинство, кто хотел идти в нашу службу, - это женщины. Поэтому у нас примерно 70% - это женщины", - сказала Сытник.

Клименко назвал условия для мобилизации полицейских на войну
04.01.24, 14:14

Дополнение

В 2025-2026 учебном году офицеры образовательной безопасности будут работать в 3000 украинских школах.

Начальница Управления организации СОБ сообщала, что школы продолжают обращаться по поводу привлечения офицеров Службы образовательной безопасности. Инспекторы предотвратили пронос в учебные заведения более 20 взрывоопасных предметов.

Анна Мурашко

ОбществоОбразование
Боеприпасы
Образование
Национальная полиция Украины
Украина