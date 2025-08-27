В Службе образовательной безопасности в школах 7 из 10 офицеров - женщины

Около 70% офицеров Службы образовательной безопасности, работающих в школах, - это женщины. Об этом сообщила начальница Управления организации Службы образовательной безопасности Нацполиции Надежда Сытник в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Детали

"Мы смотрим на уровень профессионализма при отборе наших кандидатов, а не на гендер. Но действительно так получилось, что большинство, кто хотел идти в нашу службу, - это женщины. Поэтому у нас примерно 70% - это женщины", - сказала Сытник.

Дополнение

В 2025-2026 учебном году офицеры образовательной безопасности будут работать в 3000 украинских школах.

Начальница Управления организации СОБ сообщала, что школы продолжают обращаться по поводу привлечения офицеров Службы образовательной безопасности. Инспекторы предотвратили пронос в учебные заведения более 20 взрывоопасных предметов.