У школах зафіксовано понад 20 спроб пронести вибухові предмети - СОБ

$41.430.15
48.470.56
ukenru
01:39 • 11044 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 80677 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 54251 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 120395 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 143020 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 142335 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 57425 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153401 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63973 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 57106 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
64%
751мм
Популярнi новини
130 боєзіткнень на фронті: найгарячіша ситуція на двох напрямках26 серпня, 21:13 • 2672 перегляди
Гауляйтер окупованої Херсонщини відзвітував путіну про "економічне зростання" (відео)PhotoVideo26 серпня, 22:43 • 4942 перегляди
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters26 серпня, 23:58 • 10654 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20 • 10813 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині03:18 • 7074 перегляди
Публікації
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 46390 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 44771 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 120401 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 142339 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 172348 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 12256 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 62923 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 114139 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 136305 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 64023 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Нафта
Крилата ракета
The New York Times

У школах зафіксовано понад 20 спроб пронести вибухові предмети - СОБ

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Школи активно залучають офіцерів Служби освітньої безпеки. Інспектори запобігли пронесенню понад 20 вибухонебезпечних предметів до закладів освіти.

У школах зафіксовано понад 20 спроб пронести вибухові предмети - СОБ

Школи продовжують звертатися щодо залучення офіцерів Служби освітньої безпеки. Інспектори попередили пронесення до закладів освіти понад 20 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомила начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Національної поліції України Надія Ситник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Ми зараз збільшуємо кількість інспекторів, які будуть забезпечувати безпеку у закладах загальної середньої освіти. Це і є здобуток, тому що школи продовжують звертатися, щоб й в них з'явився такий офіцер. Ми попереджували пронесення до  закладів освіти предметів, які могли нести загрозу, це були й понад 20 вибухонебезпечних предметів, це був контроль території, це були вирішення конфліктів мирним шляхом

- розповіла Ситник.

Вона зазначила, що не можна статистично підрахувати скільки конфліктів, які були попереджені могли перерости у булінг, але наявність такого офіцера допомагала учням отримувати освіту не відчуваючи загроз.

Ми допомагали під час евакуацій, ми робили все можливе, щоб не допустити на територіях закладів освіти сторонніх осіб, які могли нести загрозу й провели понад 200 тис. різноманітних інтерактивних занять на безпекову тематику, заклади національно-патріотичного виховання, які не припинялися навіть під час канікулярного періоду

- сказала Ситник.

Школа під захистом: як Служба освітньої безпеки готує учнів до нового навчального року15.08.25, 15:40 • 6573 перегляди

Доповнення

У 2025-2026 навчальному році офіцери освітньої безпеки працюватимуть у 3000 українських школах.

Анна Мурашко

СуспільствоОсвіта
Боєприпаси
Освіта
Національна поліція України
Україна