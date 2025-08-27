У школах зафіксовано понад 20 спроб пронести вибухові предмети - СОБ

Школи продовжують звертатися щодо залучення офіцерів Служби освітньої безпеки. Інспектори попередили пронесення до закладів освіти понад 20 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомила начальниця Управління організації Служби освітньої безпеки Національної поліції України Надія Ситник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми зараз збільшуємо кількість інспекторів, які будуть забезпечувати безпеку у закладах загальної середньої освіти. Це і є здобуток, тому що школи продовжують звертатися, щоб й в них з'явився такий офіцер. Ми попереджували пронесення до закладів освіти предметів, які могли нести загрозу, це були й понад 20 вибухонебезпечних предметів, це був контроль території, це були вирішення конфліктів мирним шляхом