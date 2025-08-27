У школах зафіксовано понад 20 спроб пронести вибухові предмети - СОБ
Київ • УНН
Школи активно залучають офіцерів Служби освітньої безпеки. Інспектори запобігли пронесенню понад 20 вибухонебезпечних предметів до закладів освіти.
Деталі
Ми зараз збільшуємо кількість інспекторів, які будуть забезпечувати безпеку у закладах загальної середньої освіти. Це і є здобуток, тому що школи продовжують звертатися, щоб й в них з'явився такий офіцер. Ми попереджували пронесення до закладів освіти предметів, які могли нести загрозу, це були й понад 20 вибухонебезпечних предметів, це був контроль території, це були вирішення конфліктів мирним шляхом
Вона зазначила, що не можна статистично підрахувати скільки конфліктів, які були попереджені могли перерости у булінг, але наявність такого офіцера допомагала учням отримувати освіту не відчуваючи загроз.
Ми допомагали під час евакуацій, ми робили все можливе, щоб не допустити на територіях закладів освіти сторонніх осіб, які могли нести загрозу й провели понад 200 тис. різноманітних інтерактивних занять на безпекову тематику, заклади національно-патріотичного виховання, які не припинялися навіть під час канікулярного періоду
Доповнення
У 2025-2026 навчальному році офіцери освітньої безпеки працюватимуть у 3000 українських школах.