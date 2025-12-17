Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex

Поліція Одеської області розслідує кримінальне провадження за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів керівництвом скандальної приватної клініки "Одрекс" та комунальною одеською лікарнею, пише УНН.

Відповідно до даних Єдиного реєстру судових рішень, слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області 22.092023 зареєструвало кримінальне провадження № 12023160000001230 за ч. 4 ст. 191 КК України ( привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах).

В ухвалі Київського районного суду м. Одеси вказано, що під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи комунальної одеської лікарні та ТОВ "Дім Медицини", яким керував Тігран Арутюнян, було укладено договір про закупівлю № МКЛ11-82/2023 від 10.04.2023.

Предметом закупівлі є послуги хірургічних стаціонарних закладів, зазначених в специфікації на суму 4 030 200 гривень.

За даними слідства замовником до тендерної документації не надано жодної інформації, щодо обґрунтування розміру очікуваної вартості технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Слідство вважає, що перерахування коштів ТОВ "Дім Медицини", на яке була оформлена приватна клініка "Одрекс", було необґрунтованим.

Варто зауважити, що у тендері був лише один учасник – ТОВ "Дім Медицини".

Із власних джерел УНН стало відомо, що 03.04.2025 поліція Одеської області відкрила ще одне кримінальне провадження також за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах) у якому фігурує клініка "Одрекс".

Не виключена, що й ця справа стосується привласнення бюджетних коштів. Адже в серпні вказані кримінальні провадження були обʼєднані в одне.

Варто додати, що комісія Міністерства охорони здоровʼя провела позапланову перевірку ТОВ "Дім Медицини", на яку раніше була оформлена клініка "Одрекс" в Одесі, після того, як з відповідним запитом до відомства звернувся Офіс Генерального прокурора. Це було зроблено в рамках кримінального провадження у звʼязку зі смертю пацієнта через неналежне лікування в медзакладі. За результатами перевірки ТОВ "Дім Медицини" було позбавлене ліцензії, адже відмовилось надати комісії медичні документи. Однак це не заважає клініці продовжувати працювати, так як ще влітку її переоформили на нову юридичну особу і в медзакладу є ще щонайменше дві ліцензії.

При цьому в мережі зʼявляється все більше історій жертв "лікування" в Odrex. Родичі померлих розповідають, що їхніх близьких неправильно лікували, а клініка приховувала медичну документацію і підроблювала документи. Як мінімум одна з таких історій трапилася вже після перереєстрації "Одрекса" на нову юридичну особу.

Дружина пацієнта, який помер після лікування в одеській клініці Odrex, Ольга Мелай розповіла про фальсифікацію медичних документів в клініці "Одрекс", затягування діагностики захворювання та рішення медиків, що могли стати фатальними.

Кримінальна справа через смерть бізнесмена

Офіс Генерального прокурора 25 жовтня повідомив, що Головне слідче управління Національної поліції розслідує обставини смерті пацієнта після лікування у медичній установі в Одесі. За даними ЗМІ, йдеться про смерть місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана, який із травня по жовтень 2024 року проходив лікування у клініці "Одрекс".

В ОГП зазначили, що було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям. Пізніше з'ясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську. Слідство, спираючись на висновки експертизи, вважає, що при наданні медичної допомоги медики припустилися суттєвих помилок, внаслідок чого у пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

За даними джерел УНН, хірург Віктор Русаков не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції та надалі ігнорував очевидні симптоми сепсису. Окрім того, лікарі провели низку процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Бізнесмен помер у клініці 27 жовтня 2024 року.

Підозрювані Марина Бєлоцерковська і Віктор Русаков перебувають під нічним домашнім арештом і зобовʼязані носити електронний браслет. В "Одрексі" ж переконують, що їхні лікарі є висококласними фахівцями та діють відповідно до протоколів. Зазначимо, Марину Бєлоцерковську було звільнено з клініки менше ніж через місяць після смерті Аднана Ківана.

Кількість постраждалих від дій лікарів "Одрекса" збільшується

Після смерті Аднана Ківана історії пацієнтів одеської клініки "Одрекс" почали з’являтися одна за одною - люди вирішили більше не мовчати. Ті, хто роками боялися говорити публічно, сьогодні наважуються розповісти історії про те, як лікування в "Одрекс" перетворювалося на знущання, професійна допомога – на небезпечні експерименти, а медицина – на холодний фінансовий розрахунок, аби "витягти останнє" з родини хворого. У документальному фільмі "Осине гніздо" родичі постраждалих та померлих пацієнтів розповідають про пережите.

Одна з них – Світлана Гук, чоловік якої помер в "Одрексі". Поки він лежав у реанімації, клініка, за її словами, виставляла рахунки по 80-90 тисяч гривень щоденно. Жінка підозрює, що чоловіка могли утримувати на апаратах навіть після клінічної смерті – але не для порятунку, а для того, щоб продовжувати виставляти рахунки. Коли жінка не могла більше платити – їй прямо запропонували віддати документи на квартиру, аби юристи клініки швидко її продали. Після смерті чоловіка клініка не зупинилась і подала на неї до суду, вимагаючи додатково 900 тисяч гривень.

Інший пацієнт, Володимир, прийшов в "Одрекс" на операцію, під час якої його, ймовірно, інфікували бактерією Serratia Marcescens. Ця бактерія передається через брудні руки або інструменти. У клініці це не спростовували, заявивши, що "це реанімація – тут можна підхопити все що завгодно". Така відповідь, може свідчити про розуміння співробітниками, що реанімація у клініці не відповідає заявленим стандартам, не є стерильною, і що це системна проблема, а не разовий випадок. Інфекція уразила 85% легень Володимира, його ввели в медичну кому, він втратив 15 кг ваги. Дружина Володимира досі повторює, що її чоловік "просто чудом вижив після цього лікування".

Христина Тоткайло розповідає про батька, якому за наполяганням лікарів "Одрексу" призначили агресивну хіміотерапію, попри застереження київських фахівців. Вона згадує обіцянки, що "врятують голос і гортань", і те, як батько повернувся додому вже практично без шансів на життя. Агресивне лікування, на її думку, не просто не допомогло – воно його зламало.

Катерина Бойчук згадує, як відправила маму в "дорогу клініку з доброю репутацією", а через три тижні забрала її тіло. Мати перенесла операцію, але лікарі, за словами Катерини, так і не змогли визначитись із діагнозом. Щоденні дзвінки вночі, плутані пояснення, нескінченні суми у рахунках – і смерть. Катерина каже: "Я вірила цим лікарям, а тепер не довірю їм навіть рецепт від застуди".