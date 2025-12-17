Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex

$42.180.06
Полиция Одесской области расследует уголовное производство по факту возможного хищения бюджетных средств руководством частной клиники "Одрекс" и коммунальной одесской больницей. Следствие считает, что перечисление 4 миллионов гривен ООО "Дом Медицины", на которое была оформлена клиника "Одрекс", было необоснованным.

Полиция Одесской области расследует уголовное производство по факту возможного хищения бюджетных средств руководством скандальной частной клиники "Одрекс" и коммунальной одесской больницей, пишет УНН.

Согласно данным Единого реестра судебных решений, следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области 22.09.2023 зарегистрировало уголовное производство № 12023160000001230 по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах).

В определении Киевского районного суда г. Одессы указано, что в ходе досудебного расследования было установлено, что должностные лица коммунальной одесской больницы и ООО "Дом Медицины", которым руководил Тигран Арутюнян, заключили договор о закупке № МКЛ11-82/2023 от 10.04.2023.

Предметом закупки являются услуги хирургических стационарных учреждений, указанных в спецификации, на сумму 4 030 200 гривен.

По данным следствия, заказчиком в тендерную документацию не предоставлено никакой информации относительно обоснования размера ожидаемой стоимости технических и качественных характеристик предмета закупки. Следствие считает, что перечисление средств ООО "Дом Медицины", на которое была оформлена частная клиника "Одрекс", было необоснованным.

Стоит отметить, что в тендере был только один участник – ООО "Дом Медицины".

Из собственных источников УНН стало известно, что 03.04.2025 полиция Одесской области открыла еще одно уголовное производство также по ч. 4 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах), в котором фигурирует клиника "Одрекс".

Не исключено, что и это дело касается присвоения бюджетных средств. Ведь в августе указанные уголовные производства были объединены в одно.

Стоит добавить, что комиссия Министерства здравоохранения провела внеплановую проверку ООО "Дом Медицины", на которое ранее была оформлена клиника "Одрекс" в Одессе, после того, как с соответствующим запросом в ведомство обратился Офис Генерального прокурора. Это было сделано в рамках уголовного производства в связи со смертью пациента из-за ненадлежащего лечения в медучреждении. По результатам проверки ООО "Дом Медицины" было лишено лицензии, так как отказалось предоставить комиссии медицинские документы. Однако это не мешает клинике продолжать работать, так как еще летом ее переоформили на новое юридическое лицо и у медучреждения есть еще как минимум две лицензии.

При этом в сети появляется все больше историй жертв "лечения" в Odrex. Родственники умерших рассказывают, что их близких неправильно лечили, а клиника скрывала медицинскую документацию и подделывала документы. Как минимум одна из таких историй произошла уже после перерегистрации "Одрекса" на новое юридическое лицо.

Жена пациента, который умер после лечения в одесской клинике Odrex, Ольга Мелай рассказала о фальсификации медицинских документов в клинике "Одрекс", затягивании диагностики заболевания и решениях медиков, которые могли стать фатальными.

Уголовное дело из-за смерти бизнесмена

Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. По данным СМИ, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской. Следствие, опираясь на выводы экспертизы, считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Бизнесмен умер в клинике 27 октября 2024 года.

Подозреваемые Марина Белоцерковская и Виктор Русаков находятся под ночным домашним арестом и обязаны носить электронный браслет. В "Одрексе" же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами. Отметим, Марина Белоцерковская была уволена из клиники менее чем через месяц после смерти Аднана Кивана.

Число пострадавших от действий врачей "Одрекса" увеличивается

После смерти Аднана Кивана истории пациентов одесской клиники "Одрекс" начали появляться одна за другой - люди решили больше не молчать. Те, кто годами боялись говорить публично, сегодня решаются рассказать истории о том, как лечение в "Одрекс" превращалось в издевательство, профессиональная помощь – в опасные эксперименты, а медицина – в холодный финансовый расчет, чтобы "вытянуть последнее" из семьи больного. В документальном фильме "Осиное гнездо" родственники пострадавших и умерших пациентов рассказывают о пережитом.

Одна из них – Светлана Гук, муж которой умер в "Одрексе". Пока он лежал в реанимации, клиника, по ее словам, выставляла счета по 80-90 тысяч гривен ежедневно. Женщина подозревает, что мужа могли удерживать на аппаратах даже после клинической смерти – но не для спасения, а для того, чтобы продолжать выставлять счета. Когда женщина не могла больше платить – ей прямо предложили отдать документы на квартиру, чтобы юристы клиники быстро ее продали. После смерти мужа клиника не остановилась и подала на нее в суд, требуя дополнительно 900 тысяч гривен.

Другой пациент, Владимир, пришел в "Одрекс" на операцию, во время которой его, вероятно, инфицировали бактерией Serratia Marcescens. Эта бактерия передается через грязные руки или инструменты. В клинике это не опровергали, заявив, что "это реанимация – здесь можно подхватить все что угодно". Такой ответ может свидетельствовать о понимании сотрудниками, что реанимация в клинике не соответствует заявленным стандартам, не является стерильной, и что это системная проблема, а не разовый случай. Инфекция поразила 85% легких Владимира, его ввели в медицинскую кому, он потерял 15 кг веса. Жена Владимира до сих пор повторяет, что ее муж "просто чудом выжил после этого лечения".

Кристина Тоткайло рассказывает об отце, которому по настоянию врачей "Одрекса" назначили агрессивную химиотерапию, несмотря на предостережения киевских специалистов. Она вспоминает обещания, что "спасут голос и гортань", и то, как отец вернулся домой уже практически без шансов на жизнь. Агрессивное лечение, по ее мнению, не просто не помогло – оно его сломало.

Екатерина Бойчук вспоминает, как отправила маму в "дорогую клинику с хорошей репутацией", а через три недели забрала ее тело. Мать перенесла операцию, но врачи, по словам Екатерины, так и не смогли определиться с диагнозом. Ежедневные звонки ночью, путаные объяснения, бесконечные суммы в счетах – и смерть. Екатерина говорит: "Я верила этим врачам, а теперь не доверю им даже рецепт от простуды".

Лилия Подоляк

ЗдоровьеКриминал и ЧПпубликации
Недвижимость
Odrex
Государственный бюджет
Фильм
Национальная полиция Украины
Одесская область
Одесса