В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебаза

В ночь на 6 января в городе Усмань Липецкой области РФ произошли взрывы, после чего на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар. Губернатор региона подтвердил факт возгорания на промышленном объекте, традиционно объяснив инцидент "падением беспилотника", пишет УНН.

По данным мониторинговой группы ASTRA, которая провела OSINT-анализ видео от очевидцев, эпицентром пожара является территория ООО "Усманская нефтебаза", расположенная в селе Стрелецкие Хутора. Аналитики геолоцировали кадры, снятые с улицы Железнодорожной, подтвердив, что возгорание произошло именно на этом объекте.

НПЗ, нефтебаза и не только: командующий СБС "Мадьяр" подтвердил поражение 10 объектов оккупантов в новогоднюю ночь

После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы