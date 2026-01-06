В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебаза

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 10757 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 31803 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 59055 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 35950 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 39010 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 42247 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 103859 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70690 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95843 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99907 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5м/с
89%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану5 января, 19:20 • 6198 просмотра
Экстренные отключения света на левом берегу Киева отменены5 января, 19:26 • 3466 просмотра
Сырский раскрыл детали подготовки войск: увеличен штат инструкторов и изменена программа5 января, 20:00 • 2932 просмотра
Канцлер Германии Мерц заявил об угрозе гуманитарного энергетического кризиса в Украине5 января, 20:16 • 2620 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 6910 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 16236 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 59066 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 40640 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 103860 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 161676 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Пит Хегсетх
Джей Ди Вэнс
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 7106 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 56618 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 51024 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 47545 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 55642 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Ракетная система С-400

В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебаза

Киев • УНН

 • 1372 просмотра

В ночь на 6 января в Липецкой области РФ произошли взрывы, после чего на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар. Губернатор региона подтвердил возгорание на промышленном объекте, объяснив инцидент "падением беспилотника".

В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебаза

В ночь на 6 января в городе Усмань Липецкой области РФ произошли взрывы, после чего на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар. Губернатор региона подтвердил факт возгорания на промышленном объекте, традиционно объяснив инцидент "падением беспилотника", пишет УНН.

Детали

По данным мониторинговой группы ASTRA, которая провела OSINT-анализ видео от очевидцев, эпицентром пожара является территория ООО "Усманская нефтебаза", расположенная в селе Стрелецкие Хутора. Аналитики геолоцировали кадры, снятые с улицы Железнодорожной, подтвердив, что возгорание произошло именно на этом объекте.

НПЗ, нефтебаза и не только: командующий СБС "Мадьяр" подтвердил поражение 10 объектов оккупантов в новогоднюю ночь01.01.26, 11:45 • 3736 просмотров

После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы

- сообщил глава Липецкой области.

Значение объекта

ООО "Усманская нефтебаза" является ключевым логистическим узлом в регионе. Согласно открытым данным, предприятие занимается:

  • хранением и перевалкой нефтепродуктов;
    • оптовой продажей топлива;
      • перевозкой нефтепродуктов собственным автотранспортом.

        В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. О степени повреждения резервуарного парка и объемах утраченного топлива официально не сообщается. 

        россия жалуется на ежедневные атаки украинских дронов на москву в 2026 году05.01.26, 07:06 • 4808 просмотров

        Степан Гафтко

        Новости Мира
        российская пропаганда
        Энергетика
        Война в Украине