В Липецкой области после атаки дронов горит усманская нефтебаза
Киев • УНН
В ночь на 6 января в городе Усмань Липецкой области РФ произошли взрывы, после чего на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар. Губернатор региона подтвердил факт возгорания на промышленном объекте, традиционно объяснив инцидент "падением беспилотника", пишет УНН.
Детали
По данным мониторинговой группы ASTRA, которая провела OSINT-анализ видео от очевидцев, эпицентром пожара является территория ООО "Усманская нефтебаза", расположенная в селе Стрелецкие Хутора. Аналитики геолоцировали кадры, снятые с улицы Железнодорожной, подтвердив, что возгорание произошло именно на этом объекте.
После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы
Значение объекта
ООО "Усманская нефтебаза" является ключевым логистическим узлом в регионе. Согласно открытым данным, предприятие занимается:
- хранением и перевалкой нефтепродуктов;
- оптовой продажей топлива;
- перевозкой нефтепродуктов собственным автотранспортом.
В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. О степени повреждения резервуарного парка и объемах утраченного топлива официально не сообщается.
