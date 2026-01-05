$42.170.00
россия жалуется на ежедневные атаки украинских дронов на москву в 2026 году

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В рф утверждают, что Украина ежедневно атакует москву беспилотниками с начала 2026 года, расценивая это как эскалацию. К 4 января над россией якобы сбито 437 беспилотников, в том числе 57 над московской областью, что привело к задержкам рейсов в московских аэропортах.

россия жалуется на ежедневные атаки украинских дронов на москву в 2026 году
Фото: Reuters

Министерство обороны РФ утверждает, что с начала 2026 года Украина ежедневно атакует Москву беспилотниками. Российская сторона расценивает это как серьезную эскалацию и изменение тактики Киева – от периодических ударов до систематической кампании давления. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Подробности

По данным российского оборонного ведомства, только до полуночи воскресенья, 4 января, над территорией России было якобы сбито 437 беспилотников. Из них 57 дронов перехватили над Московской областью.

Кроме столичного региона, о массированных налетах сообщали в Брянской (37 единиц) и Курской (22 единицы) областях.

Генштаб подтвердил поражение Ильский НПЗ, нефтеустановки в татарстане и объектов оккупантов в Донецкой области01.01.26, 12:57 • 3324 просмотра

Из-за угрозы с воздуха в очередной раз приостанавливали работу московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Это привело к задержке около 200 рейсов в разгар новогодних каникул.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил многочисленные факты перехвата целей, однако, по традиции, российские власти не раскрывают полного масштаба разрушений на военных или промышленных объектах.

Позиция Украины и контекст

Украинская сторона официально не комментирует каждую атаку на территории РФ, однако ранее заявляла, что удары дальнобойными дронами являются ответом на российский террор.

НПЗ, нефтебаза и не только: командующий СБС "Мадьяр" подтвердил поражение 10 объектов оккупантов в новогоднюю ночь01.01.26, 11:45 • 3701 просмотр

Целью таких операций является разрушение военной логистики, топливных баз и энергетической инфраструктуры, обеспечивающей армию оккупантов.

Эксперты отмечают, что активизация атак на Москву происходит на фоне заявлений Кремля о якобы попытке удара по резиденции Путина в конце декабря 2025 года. Украина и США назвали эти обвинения выдумкой, созданной для оправдания дальнейших массированных обстрелов украинских городов. 

Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина05.01.26, 05:44 • 1312 просмотров

Степан Гафтко

