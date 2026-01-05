россия жалуется на ежедневные атаки украинских дронов на москву в 2026 году
В рф утверждают, что Украина ежедневно атакует москву беспилотниками с начала 2026 года, расценивая это как эскалацию. К 4 января над россией якобы сбито 437 беспилотников, в том числе 57 над московской областью, что привело к задержкам рейсов в московских аэропортах.
Министерство обороны РФ утверждает, что с начала 2026 года Украина ежедневно атакует Москву беспилотниками. Российская сторона расценивает это как серьезную эскалацию и изменение тактики Киева – от периодических ударов до систематической кампании давления. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.
Подробности
По данным российского оборонного ведомства, только до полуночи воскресенья, 4 января, над территорией России было якобы сбито 437 беспилотников. Из них 57 дронов перехватили над Московской областью.
Кроме столичного региона, о массированных налетах сообщали в Брянской (37 единиц) и Курской (22 единицы) областях.
Из-за угрозы с воздуха в очередной раз приостанавливали работу московские аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Это привело к задержке около 200 рейсов в разгар новогодних каникул.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил многочисленные факты перехвата целей, однако, по традиции, российские власти не раскрывают полного масштаба разрушений на военных или промышленных объектах.
Позиция Украины и контекст
Украинская сторона официально не комментирует каждую атаку на территории РФ, однако ранее заявляла, что удары дальнобойными дронами являются ответом на российский террор.
Целью таких операций является разрушение военной логистики, топливных баз и энергетической инфраструктуры, обеспечивающей армию оккупантов.
Эксперты отмечают, что активизация атак на Москву происходит на фоне заявлений Кремля о якобы попытке удара по резиденции Путина в конце декабря 2025 года. Украина и США назвали эти обвинения выдумкой, созданной для оправдания дальнейших массированных обстрелов украинских городов.
