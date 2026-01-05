росія скаржиться на щоденні атаки українських дронів на москву у 2026 році
Київ • УНН
У рф стверджують, що Україна щодня атакує москву безпілотниками з початку 2026 року, розцінюючи це як ескалацію. До 4 січня над росією нібито збито 437 безпілотників, зокрема 57 над московською областю, що спричинило затримки рейсів у московських аеропортах.
міністерство оборони рф стверджує, що з початку 2026 року Україна щодня атакує москву безпілотниками. російська сторона розцінює це як серйозну ескалацію та зміну тактики Києва - від періодичних ударів до систематичної кампанії тиску. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
За даними російського оборонного відомства, лише до півночі неділі, 4 січня, над територією росії було нібито збито 437 безпілотників. З них 57 дронів перехопили над московською областю.
Окрім столичного регіону, про масовані нальоти повідомляли у брянській (37 одиниць) та курській (22 одиниці) областях.
Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ, нафтоустановки у татарстані і об'єктів окупантів на Донеччині01.01.26, 12:57 • 3324 перегляди
Через загрозу з повітря вкотре призупиняли роботу московські аеропорти "внуково", "домодєдово" та "жуковський". Це спричинило затримку близько 200 рейсів у розпал новорічних канікул.
Мер москви сергій собянін підтвердив численні факти перехоплення цілей, проте, за традицією, російська влада не розкриває повного масштабу руйнувань на військових чи промислових об'єктах.
Позиція України та контекст
Українська сторона офіційно не коментує кожну атаку на території рф, проте раніше заявляла, що удари далекобійними дронами є відповіддю на російський терор.
НПЗ, нафтобаза і не тільки: командувач СБС "Мадяр" підтвердив ураження 10 об'єктів окупантів у новорічну ніч01.01.26, 11:45 • 3701 перегляд
Метою таких операцій є руйнування військової логістики, паливних баз та енергетичної інфраструктури, що забезпечує армію окупантів.
Експерти зазначають, що активізація атак на москву відбувається на тлі заяв кремля про нібито спробу удару по резиденції путіна наприкінці грудня 2025 року. Україна та США назвали ці звинувачення вигадкою, створеною для виправдання подальших масованих обстрілів українських міст.
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна05.01.26, 05:44 • 1346 переглядiв