росія скаржиться на щоденні атаки українських дронів на москву у 2026 році

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 січня, 15:52 • 17318 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 32788 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 52631 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 37984 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 49094 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 55313 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 60478 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56504 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51522 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 67187 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1.9м/с
82%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заявив, що США "потрібна Гренландія для оборони"4 січня, 19:24 • 4380 перегляди
Вучич анонсував відновлення роботи підсанкційного сербського НПЗ NIS з російською часткою4 січня, 19:43 • 3494 перегляди
Понад 150 боєзіткнень протягом доби: Сили оборони відбили масовані атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках4 січня, 20:17 • 6832 перегляди
У Данії назвали нові заяви Трампа щодо Гренландії "абсолютно безглуздими"4 січня, 20:29 • 3350 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА03:34 • 3200 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 98345 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 116985 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 125990 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 261782 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 197696 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Густаво Петро
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 15533 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 13405 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 15009 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 24940 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 71976 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Золото

росія скаржиться на щоденні атаки українських дронів на москву у 2026 році

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У рф стверджують, що Україна щодня атакує москву безпілотниками з початку 2026 року, розцінюючи це як ескалацію. До 4 січня над росією нібито збито 437 безпілотників, зокрема 57 над московською областю, що спричинило затримки рейсів у московських аеропортах.

росія скаржиться на щоденні атаки українських дронів на москву у 2026 році
Фото: Reuters

міністерство оборони рф стверджує, що з початку 2026 року Україна щодня атакує москву безпілотниками. російська сторона розцінює це як серйозну ескалацію та зміну тактики Києва - від періодичних ударів до систематичної кампанії тиску. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними російського оборонного відомства, лише до півночі неділі, 4 січня, над територією росії було нібито збито 437 безпілотників. З них 57 дронів перехопили над московською областю.

Окрім столичного регіону, про масовані нальоти повідомляли у брянській (37 одиниць) та курській (22 одиниці) областях.

Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ, нафтоустановки у татарстані і об'єктів окупантів на Донеччині01.01.26, 12:57 • 3324 перегляди

Через загрозу з повітря вкотре призупиняли роботу московські аеропорти "внуково", "домодєдово" та "жуковський". Це спричинило затримку близько 200 рейсів у розпал новорічних канікул.

Мер москви сергій собянін підтвердив численні факти перехоплення цілей, проте, за традицією, російська влада не розкриває повного масштабу руйнувань на військових чи промислових об'єктах.

Позиція України та контекст

Українська сторона офіційно не коментує кожну атаку на території рф, проте раніше заявляла, що удари далекобійними дронами є відповіддю на російський терор.

НПЗ, нафтобаза і не тільки: командувач СБС "Мадяр" підтвердив ураження 10 об'єктів окупантів у новорічну ніч01.01.26, 11:45 • 3701 перегляд

Метою таких операцій є руйнування військової логістики, паливних баз та енергетичної інфраструктури, що забезпечує армію окупантів.

Експерти зазначають, що активізація атак на москву відбувається на тлі заяв кремля про нібито спробу удару по резиденції путіна наприкінці грудня 2025 року. Україна та США назвали ці звинувачення вигадкою, створеною для виправдання подальших масованих обстрілів українських міст. 

Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна05.01.26, 05:44 • 1346 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Новий рік
російська пропаганда
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Володимир Путін
Брянська область
Курська область
Reuters
Сполучені Штати Америки
Україна