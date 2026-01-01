Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ, нафтоустановки у татарстані і об'єктів окупантів на Донеччині

$42.350.03
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 3684 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 4132 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 73557 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 90906 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 36814 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 36727 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 32827 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 26826 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 28552 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
Зеленський: не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням1 січня, 02:41
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік1 січня, 05:48
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 73557 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Олег Синєгубов
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Харків
Сумська область
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Ракетний комплекс "Тор"
MIM-104 Patriot

Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ, нафтоустановки у татарстані і об'єктів окупантів на Донеччині

Київ • УНН

 • 1274 перегляди

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї та установки підготовки нафти "Альметьевская" в Татарстані. Також було уражено склад БпЛА, ЗРК "Тор-М2" та склад ПММ на окупованій Донеччині.

Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ, нафтоустановки у татарстані і об'єктів окупантів на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї, а також установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан у рф та низки цілей на ТОТ Донецької області, пише УНН.

Деталі

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ільський" (Краснодарський край, рф). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта. Також, здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан, рф. Ціль уражено, результати уточнюються

- повідомили в Генштабі.

Окрім цього, як вказали у Генштабі, "Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області".

Так, у районі міста Донецьк уражено склад зберігання БпЛА типу "Шахед"/"Герань". Результати уточнюються. Разом з тим, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2". Також, у районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта. Крім того, в районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії

- вказали у Генштабі.

"Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення рф до припинення збройної агресії проти України. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

НПЗ, нафтобаза і не тільки: командувач СБС "Мадяр" підтвердив ураження 10 об'єктів окупантів у новорічну ніч01.01.26, 11:45

Юлія Шрамко

