Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ, нафтоустановки у татарстані і об'єктів окупантів на Донеччині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї, а також установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан у рф та низки цілей на ТОТ Донецької області, пише УНН.

Деталі

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ільський" (Краснодарський край, рф). Зафіксовано влучання ударних БпЛА по цілі з подальшою пожежею на території об’єкта. Також, здійснено вогневе ураження установки підготовки нафти "Альметьевская" у Республіці Татарстан, рф. Ціль уражено, результати уточнюються - повідомили в Генштабі.

Окрім цього, як вказали у Генштабі, "Сили оборони України завдали вогневого ураження по цілях противника на тимчасово окупованій території Донецької області".

Так, у районі міста Донецьк уражено склад зберігання БпЛА типу "Шахед"/"Герань". Результати уточнюються. Разом з тим, поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2". Також, у районі міста Іловайськ, уражено склад пально-мастильних матеріалів 51 армії противника. Зафіксовано пожежу на території об’єкта. Крім того, в районі Авдіївки, уражено командно-спостережний пункт штурмового загону 68 танкового полку 150 мотострілецької дивізії - вказали у Генштабі.

"Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення рф до припинення збройної агресії проти України. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

