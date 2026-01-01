$42.350.03
Эксклюзив
31 декабря, 20:23
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
публикации
Эксклюзивы
31 декабря, 20:23
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 16667 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 18332 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 42865 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 19484 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 26404 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Ильский НПЗ, нефтеустановки в Татарстане и объектов оккупантов в Донецкой области

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае и установки подготовки нефти "Альметьевская" в Татарстане. Также был поражен склад БпЛА, ЗРК "Тор-М2" и склад ГСМ на оккупированной Донетчине.

Генштаб подтвердил поражение Ильский НПЗ, нефтеустановки в Татарстане и объектов оккупантов в Донецкой области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае, а также установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан в РФ и ряда целей на ВОТ Донецкой области, пишет УНН.

Детали

"В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника", - говорится в сообщении.

В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский" (Краснодарский край, РФ). Зафиксировано попадание ударных БпЛА по цели с последующим пожаром на территории объекта. Также, осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан, РФ. Цель поражена, результаты уточняются

- сообщили в Генштабе.

Кроме этого, как указали в Генштабе, "Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по целям противника на временно оккупированной территории Донецкой области".

Так, в районе города Донецк поражен склад хранения БпЛА типа "Шахед"/"Герань". Результаты уточняются. Вместе с тем, вблизи населенного пункта Шевченко поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2". Также, в районе города Иловайск, поражен склад горюче-смазочных материалов 51 армии противника. Зафиксирован пожар на территории объекта. Кроме того, в районе Авдеевки, поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии

- указали в Генштабе.

"Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва военно-экономического и наступательного потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

НПЗ, нефтебаза и не только: командующий СБС "Мадьяр" подтвердил поражение 10 объектов оккупантов в новогоднюю ночь01.01.26, 11:45 • 1192 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Новый год
Техника
Энергетика
Война в Украине
Донецкая область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Ракетный комплекс "Тор
Авдеевка
Шахед-136
Донецк