Генштаб подтвердил поражение Ильский НПЗ, нефтеустановки в Татарстане и объектов оккупантов в Донецкой области

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае, а также установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан в РФ и ряда целей на ВОТ Донецкой области, пишет УНН.

Детали

"В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника", - говорится в сообщении.

В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский" (Краснодарский край, РФ). Зафиксировано попадание ударных БпЛА по цели с последующим пожаром на территории объекта. Также, осуществлено огневое поражение установки подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан, РФ. Цель поражена, результаты уточняются - сообщили в Генштабе.

Кроме этого, как указали в Генштабе, "Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по целям противника на временно оккупированной территории Донецкой области".

Так, в районе города Донецк поражен склад хранения БпЛА типа "Шахед"/"Герань". Результаты уточняются. Вместе с тем, вблизи населенного пункта Шевченко поражен зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2". Также, в районе города Иловайск, поражен склад горюче-смазочных материалов 51 армии противника. Зафиксирован пожар на территории объекта. Кроме того, в районе Авдеевки, поражен командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии - указали в Генштабе.

"Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва военно-экономического и наступательного потенциала российских оккупантов и принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

