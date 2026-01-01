НПЗ, нефтебаза и не только: командующий СБС "Мадьяр" подтвердил поражение 10 объектов оккупантов в новогоднюю ночь

В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение в новогоднюю ночь по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине вражеской территории и на временно оккупированных территориях - в том числе по российским НПЗ и нефтебазе, сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в Telegram, пишет УНН.

Первый НПЗ-2026 прикурил в 23:59 под бой червивых курантов, второй была нефтебаза - через 3-5 минут. В новогоднюю ночь Птицы СБС нанесли поражение по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине вражеской территории и в ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской обл. и АР Крым - написал Бровди.

Как сообщил "Мадьяр", "визит вежливости нанесен Птицами СБС на 5 объектов в ВОТ и на 5 объектов в глубине болот (информирование о поражении которых осуществляет Генштаб ВСУ)", назвав в частности "ххх НПЗ (zzz край, рф) - совместная работа Птиц 1 оц СБС и подразделения Граф, СБС; jjj нефтеналивайка (Республика Катарстан, рф), 1 оц СБС".

Также он указал, что речь идет о "нефтебазе Ровеньки (Луганской обл, ВОТ) - закрепление горящего эффекта, повторно, 1 оц СБС; ПС Ровеньки (Луганской обл, ВОТ); РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардейское, АР Крым, ВОТ) - приблуда для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей и управления воздушным движением; РЛП АЭ Гвардейское (АР Крым, ВОТ) радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения Гвардейское и позиционного района для размещения, подготовки к запуску ОТРК "Искандер-М" и осуществления пусков БпЛА "Shahed", 1 оц СБС".

Кроме того, по данным Бровди, речь идет о "ПС Балашовка (Запорожской обл, ВОТ); двух пунктах сосредоточения противника и складе ГСМ из состава 69 мсд и рембазы 283 мсп (Валуйки, Белгородской обл, рф); ЗРК ТОР (Донецкая обл, ВОТ), третий уничтоженный ЗРК в течение суток 31.12.25 в исполнении Птиц батальона "Asgard" 412 обр "Немезис"".

