$42.350.03
49.790.06
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 58590 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 72367 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 31377 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 31833 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 29156 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 24892 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 26912 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 21330 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18706 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16895 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

НПЗ, нефтебаза и не только: командующий СБС "Мадьяр" подтвердил поражение 10 объектов оккупантов в новогоднюю ночь

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение 10 военных и инфраструктурных объектов в глубине вражеской территории и на временно оккупированных территориях в новогоднюю ночь. Среди целей были российские НПЗ, нефтебаза, РЛС КАСТА-2Е2 и ЗРК ТОР.

НПЗ, нефтебаза и не только: командующий СБС "Мадьяр" подтвердил поражение 10 объектов оккупантов в новогоднюю ночь

В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение в новогоднюю ночь по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине вражеской территории и на временно оккупированных территориях - в том числе по российским НПЗ и нефтебазе, сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в Telegram, пишет УНН.

Первый НПЗ-2026 прикурил в 23:59 под бой червивых курантов, второй была нефтебаза - через 3-5 минут. В новогоднюю ночь Птицы СБС нанесли поражение по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине вражеской территории и в ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской обл. и АР Крым

- написал Бровди.

Как сообщил "Мадьяр", "визит вежливости нанесен Птицами СБС на 5 объектов в ВОТ и на 5 объектов в глубине болот (информирование о поражении которых осуществляет Генштаб ВСУ)", назвав в частности "ххх НПЗ (zzz край, рф) - совместная работа Птиц 1 оц СБС и подразделения Граф, СБС; jjj нефтеналивайка (Республика Катарстан, рф), 1 оц СБС".

Также он указал, что речь идет о "нефтебазе Ровеньки (Луганской обл, ВОТ) - закрепление горящего эффекта, повторно, 1 оц СБС; ПС Ровеньки (Луганской обл, ВОТ); РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардейское, АР Крым, ВОТ) - приблуда для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей и управления воздушным движением; РЛП АЭ Гвардейское (АР Крым, ВОТ) радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения Гвардейское и позиционного района для размещения, подготовки к запуску ОТРК "Искандер-М" и осуществления пусков БпЛА "Shahed", 1 оц СБС".

Кроме того, по данным Бровди, речь идет о "ПС Балашовка (Запорожской обл, ВОТ); двух пунктах сосредоточения противника и складе ГСМ из состава 69 мсд и рембазы 283 мсп (Валуйки, Белгородской обл, рф); ЗРК ТОР (Донецкая обл, ВОТ), третий уничтоженный ЗРК в течение суток 31.12.25 в исполнении Птиц батальона "Asgard" 412 обр "Немезис"".

россия подверглась атаке дронов в новогоднюю ночь: горели НПЗ и нефтебаза, взрывы слышали в москве

Юлия Шрамко

Война в Украине
Новый год
Техника
Энергетика
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Ракетный комплекс "Тор
Балаклея
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым