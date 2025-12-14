$42.270.00
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Сиквел "Звірополіс 2" від Walt Disney Co. втретє очолив прокат, зібравши 26,3 мільйона доларів за третій вікенд. Загальні світові збори фільму сягнули 1,14 мільярда доларів, ставши другим фільмом 2025 року, що перевищив позначку в 1 мільярд у світовому прокаті.

Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів

Анімаційний сиквел "Звірополіс 2" від Walt Disney Co. втретє очолив прокат, зібравши 26,3 мільйона доларів за третій вікенд, і став другим фільмом 2025 року, що перевищив позначку в 1 мільярд у світовому прокаті. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі 

Загальні світові збори "Звірополісу 2" сягнули 1,14 мільярда доларів, значною мірою завдяки успіху в Китаї, де він зібрав 502,4 мільйона, ставши найбільшим голлівудським хітом у країні за останні роки.

Єдиним іншим голлівудським фільмом 2025 року з мільярдними зборами став диснеївський "Ліло і Стіч" (1,04 мільярда), проте найкасовішим фільмом року залишається китайський блокбастер "Не Чжа 2" із майже 2 мільярдами зборів винятково в Китаї.

Друге місце у американському прокаті посів сиквел "П'ять ночей з Фредді 2", що зібрав 19,5 мільйона доларів, попри падіння зборів на 70% після дебюту. Загальна сума зборів фільму у американському прокаті склала 95,5 мільйона, що є великим успіхом для студії Blumhouse.

Новий фільм Джеймса Л. Брука "Елла Маккей", його перша режисерська робота за 15 років, зібрав лише $2,1 мільйона і став одним із найгірших широкопрокатних релізів року.

Степан Гафтко

КультураУНН Lite
Режисер
Фільм
Ассошіейтед Прес
Китай
