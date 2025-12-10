Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті
Київ • УНН
Український фільм "Ти космос" за три тижні прокату зібрав 37,7 млн грн та 208 683 глядачів. За перший вікенд стрічка заробила 8,7 млн грн, залучивши 47 тисяч глядачів.
Бокс-офіс українського фільму "Ти - космос" за три тижні в прокаті сягнув 37,7 млн грн, повідомили на сторінці кінострічки у Facebook, пише УНН.
Деталі
"37,7 млн грн та 208 683 глядачі за три вікенди", - ідеться у повідомленні.
За перший вікенд, за даними Держкіно, фільм зібрав 8,7 мільйона гривень, його подивились 47 000 глядачів.
Доповнення
У центрі історії науково-фантастичної драми "Ти - космос", режисера Павла Острікова, - український космічний далекобійник Андрій, який після катастрофи Землі стає останньою людиною у Всесвіті.
Але несподівано він знаходить зв’язок із француженкою Катрін, яка потребує допомоги.