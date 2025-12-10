$42.180.11
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Український фільм "Ти космос" за три тижні прокату зібрав 37,7 млн грн та 208 683 глядачів. За перший вікенд стрічка заробила 8,7 млн грн, залучивши 47 тисяч глядачів.

Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокаті

Бокс-офіс українського фільму "Ти - космос" за три тижні в прокаті сягнув 37,7 млн грн, повідомили на сторінці кінострічки у Facebook, пише УНН.

Деталі

"37,7 млн грн та 208 683 глядачі за три вікенди", - ідеться у повідомленні.

За перший вікенд, за даними Держкіно, фільм зібрав 8,7 мільйона гривень, його подивились 47 000 глядачів.

Доповнення

У центрі історії науково-фантастичної драми "Ти - космос", режисера Павла Острікова, - український космічний далекобійник Андрій, який після катастрофи Землі стає останньою людиною у Всесвіті.

Але несподівано він знаходить зв’язок із француженкою Катрін, яка потребує допомоги.

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Режисер
Фільм