Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокате
Киев • УНН
Украинский фильм "Ты космос" за три недели проката собрал 37,7 млн грн и 208 683 зрителей. За первый уикенд лента заработала 8,7 млн грн, привлекая 47 тысяч зрителей.
Кассовые сборы украинского фильма "Ты - космос" за три недели проката достигли 37,7 млн грн, сообщили на странице киноленты в Facebook, пишет УНН.
Детали
"37,7 млн грн и 208 683 зрителя за три уикенда", - говорится в сообщении.
За первый уикенд, по данным Госкино, фильм собрал 8,7 миллиона гривен, его посмотрели 47 000 зрителей.
Дополнение
В центре истории научно-фантастической драмы "Ты - космос" режиссера Павла Острикова - украинский космический дальнобойщик Андрей, который после катастрофы Земли становится последним человеком во Вселенной.
Но неожиданно он находит связь с француженкой Катрин, которая нуждается в помощи.