Школа під захистом: як Служба освітньої безпеки готує учнів до нового навчального року

Перед стартом навчального року в Україні понад 1600 офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах по всій країні, забезпечуючи порядок, безпеку та підтримку учнів. Їхнє завдання — не лише реагувати на загрози, а й навчати дітей правилам безпечної поведінки.

Деталі

Міністерство внутрішніх справ повідомило про розгортання комплексної екосистеми безпечного освітнього середовища, ключовим елементом якої стала Служба освітньої безпеки. Її офіцери поєднують функції охоронців, наставників і просвітників, створюючи умови, за яких діти можуть навчатися без страху за власну безпеку.

Завдання СОБ включають:

контроль пропускного режиму та недопущення проникнення сторонніх осіб чи небезпечних предметів;

взаємодію з екстреними службами та організацію евакуації під час надзвичайних ситуацій;

швидке реагування на правопорушення;проведення тренувань та інтерактивних занять із питань безпеки життєдіяльності.

За словами МВС, робота офіцерів СОБ — це не лише запобігання загрозам, а й формування довіри між учнями, вчителями та правоохоронцями. Такий підхід, наголошують у відомстві, сприяє створенню безпечної та дружньої атмосфери у школах, що є особливо важливим у нинішніх умовах.

