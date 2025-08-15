Школа під захистом: як Служба освітньої безпеки готує учнів до нового навчального року

$41.450.06
12:08 • 6810 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 8186 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
11:14 • 16822 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
09:59 • 16778 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
09:48 • 28096 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
08:34 • 25025 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 63924 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 98483 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57010 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
14 серпня, 14:49 • 193383 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°C
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від Генштабу
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
11:14 • 16822 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 15187 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
09:48 • 28096 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 58753 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:49 • 193383 перегляди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Джо Байден
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Харківська область
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
Financial Times
The New York Times
Starlink
BFM TV
Truth Social

Школа під захистом: як Служба освітньої безпеки готує учнів до нового навчального року

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Понад 1600 офіцерів Служби освітньої безпеки працюють у школах України. Вони забезпечують порядок, безпеку та навчають учнів правилам безпечної поведінки.

Школа під захистом: як Служба освітньої безпеки готує учнів до нового навчального року

Перед стартом навчального року в Україні понад 1600 офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах по всій країні, забезпечуючи порядок, безпеку та підтримку учнів. Їхнє завдання — не лише реагувати на загрози, а й навчати дітей правилам безпечної поведінки.

Про це повідомляє МВС України, пише УНН.

Деталі

Міністерство внутрішніх справ повідомило про розгортання комплексної екосистеми безпечного освітнього середовища, ключовим елементом якої стала Служба освітньої безпеки. Її офіцери поєднують функції охоронців, наставників і просвітників, створюючи умови, за яких діти можуть навчатися без страху за власну безпеку.

Завдання СОБ включають:

  • контроль пропускного режиму та недопущення проникнення сторонніх осіб чи небезпечних предметів;
    • взаємодію з екстреними службами та організацію евакуації під час надзвичайних ситуацій;
      • швидке реагування на правопорушення;проведення тренувань та інтерактивних занять із питань безпеки життєдіяльності.

        За словами МВС, робота офіцерів СОБ — це не лише запобігання загрозам, а й формування довіри між учнями, вчителями та правоохоронцями. Такий підхід, наголошують у відомстві, сприяє створенню безпечної та дружньої атмосфери у школах, що є особливо важливим у нинішніх умовах.

        Міненерго та МВС проводять спільні навчання у 17 регіонах для посилення готовності енергетичного сектору до надзвичайних ситуацій13.08.25, 16:11 • 3844 перегляди

        Степан Гафтко

        СуспільствоОсвіта
        Освіта
        Міністерство внутрішніх справ України
        Україна