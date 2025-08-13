Міненерго та МВС проводять спільні навчання у 17 регіонах для посилення готовності енергетичного сектору до надзвичайних ситуацій

Міністерство енергетики спільно з Міністерством закордонних справ проводить масштабні навчання для перевірки готовності енергетичного сектору до надзвичайних ситуацій. Зокрема, до випробувань пов’язаних із захистом об’єктів важливої інфраструктури, пише УНН з посиланням на на Міненерго.

13 серпня 2025 року в Україні стартували спільні тактико-спеціальні навчання Міністерства енергетики України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України, операторів критичної інфраструктури, обласних військових адміністрацій та інших партнерів, які забезпечують безпеку на енергетичних об’єктах - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання відбудуться у 17 регіонах на 34 об’єктах енергетичної інфраструктури. На кожному з них буде відпрацьовано ефективну взаємодію між учасниками. Також буде перевірено сили, засоби та алгоритми реагування. Упродовж 24 днів тренування відбуватимуться у областях та місті Києві. Там, де це можливо з точки зору безпекової ситуації.

Головна мета навчань – випередити ворога у протистоянні енергетичному терору та підвищити швидкість реагування на надзвичайні ситуації, що є ключовим завданням у рамках підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років - додали у Міненерго.

Міненерго про стан енергосистеми: система працює стабільно, основний ризик - це масові удари рф

В Міненерго нагадали, що це вже четвертий опалювальний сезон, який наша країна зустрічає в умовах повномасштабного вторгнення.

Попри російський терор, ми наближаємося до нього з достатніми генеруючими потужностями, розвиваємо розподілену генерацію у кожному регіоні, виконуємо ремонтну кампанію та збільшуємо можливості для імпорту та експорту палива - зазначила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Вона додала, що питанням номер один сьогодні є безпека енергетичних об’єктів та посилення реагування на надзвичайні ситуації для оперативної ліквідації їх наслідків.

На попередній міжвідомчій нараді спільно з Міністром внутрішніх справ України Ігором Клименком, правоохоронними органами та енергетичними підприємствами обговорювали новітні механізми фізичного захисту. Ми посилюємо протиповітряну оборону, впроваджуємо протидронові системи та оновлюємо алгоритми реагування. Що б не відбувалося на геополітичному рівні, ми маємо разом зробити все можливе, щоб цю зиму українці провели у теплих та світлих домівках - наголосила Світлана Гринчук.

Доповнення

Міністерка енергетики України зустрілася з Тимчасово повіреною США. Обговорено захист енергооб'єктів, використання допомоги та підготовку до опалювального сезону.