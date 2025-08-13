Міненерго та МВС проводять спільні навчання у 17 регіонах для посилення готовності енергетичного сектору до надзвичайних ситуацій

$41.430.02
48.080.12
ukenru
13:29 • 2544 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
13:12 • 11324 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 16804 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 25080 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 47996 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 28848 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 48834 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 26113 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 58508 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 33816 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
37%
755мм
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 53826 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 33215 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 14927 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 39268 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 18931 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 47996 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 48834 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 58508 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 73013 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 47906 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 9310 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 33647 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 54257 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 26489 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 33912 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дія (сервіс)
Fox News
Brent
MIM-104 Patriot

Міненерго та МВС проводять спільні навчання у 17 регіонах для посилення готовності енергетичного сектору до надзвичайних ситуацій

Київ • УНН

 • 1862 перегляди

Міненерго та МВС розпочали спільні тактико-спеціальні навчання у 17 регіонах та Києві. Тренування триватимуть 24 дні для посилення готовності енергетичного сектору до надзвичайних ситуацій.

Міненерго та МВС проводять спільні навчання у 17 регіонах для посилення готовності енергетичного сектору до надзвичайних ситуацій

Міністерство енергетики спільно з Міністерством закордонних справ проводить масштабні навчання для перевірки готовності енергетичного сектору до надзвичайних ситуацій. Зокрема, до випробувань пов’язаних із захистом об’єктів важливої інфраструктури, пише УНН з посиланням на на Міненерго.

13 серпня 2025 року в Україні стартували спільні тактико-спеціальні навчання Міністерства енергетики України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України, операторів критичної інфраструктури, обласних військових адміністрацій та інших партнерів, які забезпечують безпеку на енергетичних об’єктах

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання відбудуться у 17 регіонах на 34 об’єктах енергетичної інфраструктури. На кожному з них буде відпрацьовано ефективну взаємодію між учасниками. Також буде перевірено сили, засоби та алгоритми реагування. Упродовж 24 днів тренування відбуватимуться у областях та місті Києві. Там, де це можливо з точки зору безпекової ситуації.

Головна мета навчань – випередити ворога у протистоянні енергетичному терору та підвищити швидкість реагування на надзвичайні ситуації, що є ключовим завданням у рамках підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років

- додали у Міненерго.

Міненерго про стан енергосистеми: система працює стабільно, основний ризик - це масові удари рф29.07.25, 11:52 • 4649 переглядiв

В Міненерго нагадали, що це вже четвертий опалювальний сезон, який наша країна зустрічає в умовах повномасштабного вторгнення.

Попри російський терор, ми наближаємося до нього з достатніми генеруючими потужностями, розвиваємо розподілену генерацію у кожному регіоні, виконуємо ремонтну кампанію та збільшуємо можливості для імпорту та експорту палива

- зазначила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Вона додала, що питанням номер один сьогодні є безпека енергетичних об’єктів та посилення реагування на надзвичайні ситуації для оперативної ліквідації їх наслідків.

На попередній міжвідомчій нараді спільно з Міністром внутрішніх справ України Ігором Клименком, правоохоронними органами та енергетичними підприємствами обговорювали новітні механізми фізичного захисту. Ми посилюємо протиповітряну оборону, впроваджуємо протидронові системи та оновлюємо алгоритми реагування. Що б не відбувалося на геополітичному рівні, ми маємо разом зробити все можливе, щоб цю зиму українці провели у теплих та світлих домівках

- наголосила Світлана Гринчук.

Доповнення

Міністерка енергетики України зустрілася з Тимчасово повіреною США. Обговорено захист енергооб'єктів, використання допомоги та підготовку до опалювального сезону.

Павло Зінченко

Політика
Національна поліція України
Національна гвардія України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство енергетики України
Ігор Клименко
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ