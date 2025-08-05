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Україна та США обговорили енергетичну безпеку та підготовку до опалювального сезону

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Міністерка енергетики України зустрілася з Тимчасово повіреною США. Обговорено захист енергооб'єктів, використання допомоги та підготовку до опалювального сезону.

Україна та США обговорили енергетичну безпеку та підготовку до опалювального сезону

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч із Тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Сторони обговорили посилення фізичного захисту енергетичних об’єктів, ефективне використання міжнародної допомоги для відновлення зруйнованої інфраструктури, а також підготовку до майбутнього опалювального сезону, передає УНН із посиланням на Міненерго.

США залишаються одним із ключових партнерів України у зміцненні стійкості енергосистеми. Спільні зусилля спрямовані на захист енергетичної інфраструктури, розвиток сучасної генерації та інтеграцію до європейського енергетичного простору 

- наголосила Світлана Гринчук.

У центрі уваги також були довгострокові проєкти з декарбонізації енергетики, залучення інвестицій через Українсько-американський фонд відбудови.

Також представники України та США приділили увагу таким питанням:

— співпраця в атомній енергетиці у межах реалізації ініціативи REPowerEU, спрямованої на відмову ЄС від використання російського ядерного палива;

— стабілізація газового ринку, включаючи збільшення імпорту та використання українських підземних сховищ як потенційного регіонального газового хабу;

— ядерна безпека на Запорізькій АЕС і в Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення енергосистема України зазнала понад 65 тисяч пошкоджень внаслідок російських атак. США виступає ключовим донором для відновлення сектору та впровадження проєктів з енергонезалежності України.

Міненерго про стан енергосистеми: система працює стабільно, основний ризик - це масові удари рф29.07.25, 11:52 • 4607 переглядiв

Вероніка Марченко

ЕкономікаПолітика
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