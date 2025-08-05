Україна та США обговорили енергетичну безпеку та підготовку до опалювального сезону

Міністерка енергетики України зустрілася з Тимчасово повіреною США. Обговорено захист енергооб'єктів, використання допомоги та підготовку до опалювального сезону.

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч із Тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Сторони обговорили посилення фізичного захисту енергетичних об’єктів, ефективне використання міжнародної допомоги для відновлення зруйнованої інфраструктури, а також підготовку до майбутнього опалювального сезону, передає УНН із посиланням на Міненерго. США залишаються одним із ключових партнерів України у зміцненні стійкості енергосистеми. Спільні зусилля спрямовані на захист енергетичної інфраструктури, розвиток сучасної генерації та інтеграцію до європейського енергетичного простору - наголосила Світлана Гринчук. У центрі уваги також були довгострокові проєкти з декарбонізації енергетики, залучення інвестицій через Українсько-американський фонд відбудови. Також представники України та США приділили увагу таким питанням: — співпраця в атомній енергетиці у межах реалізації ініціативи REPowerEU, спрямованої на відмову ЄС від використання російського ядерного палива; — стабілізація газового ринку, включаючи збільшення імпорту та використання українських підземних сховищ як потенційного регіонального газового хабу; — ядерна безпека на Запорізькій АЕС і в Чорнобильській зоні. Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення енергосистема України зазнала понад 65 тисяч пошкоджень внаслідок російських атак. США виступає ключовим донором для відновлення сектору та впровадження проєктів з енергонезалежності України. Міненерго про стан енергосистеми: система працює стабільно, основний ризик - це масові удари рф