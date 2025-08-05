Україна та США обговорили енергетичну безпеку та підготовку до опалювального сезону
Київ • УНН
Міністерка енергетики України зустрілася з Тимчасово повіреною США. Обговорено захист енергооб'єктів, використання допомоги та підготовку до опалювального сезону.
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч із Тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Сторони обговорили посилення фізичного захисту енергетичних об’єктів, ефективне використання міжнародної допомоги для відновлення зруйнованої інфраструктури, а також підготовку до майбутнього опалювального сезону, передає УНН із посиланням на Міненерго.
США залишаються одним із ключових партнерів України у зміцненні стійкості енергосистеми. Спільні зусилля спрямовані на захист енергетичної інфраструктури, розвиток сучасної генерації та інтеграцію до європейського енергетичного простору
У центрі уваги також були довгострокові проєкти з декарбонізації енергетики, залучення інвестицій через Українсько-американський фонд відбудови.
Також представники України та США приділили увагу таким питанням:
— співпраця в атомній енергетиці у межах реалізації ініціативи REPowerEU, спрямованої на відмову ЄС від використання російського ядерного палива;
— стабілізація газового ринку, включаючи збільшення імпорту та використання українських підземних сховищ як потенційного регіонального газового хабу;
— ядерна безпека на Запорізькій АЕС і в Чорнобильській зоні.
Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення енергосистема України зазнала понад 65 тисяч пошкоджень внаслідок російських атак. США виступає ключовим донором для відновлення сектору та впровадження проєктів з енергонезалежності України.
Міненерго про стан енергосистеми: система працює стабільно, основний ризик - це масові удари рф29.07.25, 11:52 • 4607 переглядiв