Міненерго про стан енергосистеми: система працює стабільно, основний ризик - це масові удари рф

В Україні енергетична система працює стабільно попри всі руйнування. Основний ризик який залишається – це масові удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.

Поточний стан енергетичної системи України

Попри всі руйнування система працює стабільно, збалансовано. Завдяки спільній роботі енергетиків, аварійно-ремонтних бригад, міжнародних партнерів вдалось відновити значну частку генеруючих потужностей, систем передачі. Основний ризик який залишається – це масові удари по об'єктах енергетичної інфраструктури до яких ми готуємося щодня - сказав Колісник.

Підготовка енергетичної інфраструктури до нового осінньо-зимового періоду

Колісник повідомив, що підготовка до опалювального сезону 2025-2026 років розпочалась відразу по завершенню опалювального сезону 2024-2025 років.

Вона відбувається відповідно до затвердженого графіка. Пріоритет – це ремонти генеруючих потужностей, відновлення мереж й формування аварійного запасу обладнання для можливості швидкого відновлення в результаті обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури. Ми враховуємо досвід попередніх зим, координуємо всі робочі дії через Антикризовий енергетичний штаб. Енергетики роблять на сьогодні все можливе, щоб країна пройшла зиму стабільно, ефективно, попри те, що на жаль обстріли продовжуються. Найбільш інтенсивно у прифронтових регіонах - розповів Колісник.

Споживання електрики зростає через спеку: дали рекомендації щодо потужної техніки

Яка ситуація з експортом-імпортом електроенергії

Колісник зазначив, що один з пріоритетів – це забезпечення внутрішніх потреб за рахунок наявної генерації та імпортних потужностей.

Імпорт на даному етапі розглядаємо, як резервний інструмент балансування енергосистеми - сказав Колісник.

Доповнення

Днями рф здійснила масовану атаку на теплоелектростанцію в Україні, яка не є військовим об’єктом.

Також УНН повідомляв, що 2024 році Україна збільшила потужність імпорту електроенергії з ЄС до 2,1 ГВт.