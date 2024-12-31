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2024 рік став найскладнішим для енергосистеми України з початку вторгнення - Міненерго

2024 рік став найскладнішим для енергосистеми України з початку вторгнення - Міненерго

Київ • УНН

 • 30677 перегляди

У 2024 році рф здійснила 13 масованих атак на енергетичну інфраструктуру України, що призвело до втрати 10 ГВт потужності. Попри це, енергосистема залишається цілісною завдяки масштабній ремонтній кампанії.

Цей рік став найскладнішим для української енергосистеми з початку повномасштабного вторгнення. росія здійснила 13 масованих атак на енергетичну інфраструктуру, застосовуючи нову тактику, балістичні ракети та касетні боєприпаси. Про це повідомляє Міністерства енергетики, передає УНН.

"2024 рік став найскладнішим для української енергосистеми з початку повномасштабного вторгнення. росія здійснила 13 масованих атак на енергетичну інфраструктуру, застосовуючи нову тактику, балістичні ракети та касетні боєприпаси. Це призвело до втрати близько 10 ГВт генеруючої потужності", - йдеться в повідомленні.

Попри масштабні руйнування, українські енергетики провели наймасштабнішу ремонтну кампанію в історії країни.

"Вона відбувалася під постійними обстрілами, а деякі об’єкти доводилось відновлювати по кілька разів. Завдяки наполегливості енергетиків світло є в домівках українців, а енергосистема залишається цілісною. Дякуємо всім працівникам енергетичної галузі за самовідданість і силу духу. Найголовніше завдання – втримати енергосистему – виконано", - заявляє Міненерго.

Також в Міненерго перерахували ключові результати року:

- Міжнародна підтримка.

Донори зобов’язалися надати понад 1 млрд євро до Фонду підтримки енергетики України. 36 країн світу передали гуманітарну допомогу для стабільної роботи енергосистеми. МАГАТЕ підтримало заяву України про загрози, створені Росією, і забезпечує моніторинг критично важливих об’єктів.

- Розвиток розподіленої генерації.

Станом на 31 грудня підключено сумарно 967 МВт обʼєктів розподіленої генерації, з яких 835 МВт у 2024 році. Затверджено стратегію розвитку розподіленої генерації до 2035 року та запущено фінансові програми для підвищення енергонезалежності споживачів. Це включає 0% кредитування для придбання енергообладнання, програму "Доступні кредити 5-7-9", "ГрінДім". Розпочато фінансування проєктів на 8,3 млрд грн, які забезпечать майже 430 МВт нових потужностей.

- Розвиток атомної енергетики.

Усі 9 атомних енергоблоків підготовлено до зимового періоду, вони забезпечують 60% потреб в електроенергії. Україна та США анонсували проєкти зі створення малих модульних реакторів. Завдяки атомній генерації світло є навіть у найскладніші моменти.

- Енергетична реформа та євроінтеграція.

Схвалено Національний план з енергетики та клімату до 2030 року. Україна збільшила потужність імпорту електроенергії з ЄС до 2,1 ГВт і вже понад 1000 днів працює як частина європейської енергомережі ENTSO-E.

- Енергетична незалежність. Збільшено обсяги власного видобутку природного газу.

Доповнення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що попри десятки атак росії на українську енергетику, країна вистояла та зберегла цілісність системи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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