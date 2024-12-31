Україна зберегла цілісність системи попри десятки атак на енергетику - уряд

Попри десятки атак росії на українську енергетику, країна вистояла та зберегла цілісність системи. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

Попри десятки російських атак на енергетику, ми вистояли та зберегли цілісність системи. Розгорнули масштабну кампанію з відбудови. До Фонду підтримки української енергетики залучили понад 1 млрд євро внесків від партнерів. За ці кошти купуємо обладнання і повертаємо людям у домівки світло й тепло