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Україна зберегла цілісність системи попри десятки атак на енергетику - уряд

Україна зберегла цілісність системи попри десятки атак на енергетику - уряд

Київ • УНН

 • 22737 перегляди

Прем'єр Шмигаль повідомив про збереження цілісності енергосистеми України попри численні атаки рф. Уряд залучив понад 1 млрд євро для відновлення та розширив імпорт електроенергії з ЄС до 2,1 ГВт.

Попри десятки атак росії на українську енергетику, країна вистояла та зберегла цілісність системи. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

Попри десятки російських атак на енергетику, ми вистояли та зберегли цілісність системи. Розгорнули масштабну кампанію з відбудови. До Фонду підтримки української енергетики залучили понад 1 млрд євро внесків від партнерів. За ці кошти купуємо обладнання і повертаємо людям у домівки світло й тепло

- сказав Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що Україна розширила можливості імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт. Це допомагає балансувати енергосистему.

Також за його словами в Україні впровадили пакет енергетичної підтримки для громадян та бізнесу. Безвідсоткові кредити для фізичних осіб, кредити для ОСББ, ЖБК, для малого і середнього бізнесу, пільгові кредити для великих підприємців.

"Будуємо децентралізовану енергетику як важливу частину повоєнної енергетичної системи", - зазначив Шмигаль.

Доповнення

25 грудня повідомлялося, що російські війська здійснили 13-ту масовану атаку на українську енергетику, пошкодивши обладнання ТЕС ДТЕК.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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