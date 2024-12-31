Україна зберегла цілісність системи попри десятки атак на енергетику - уряд
Київ • УНН
Прем'єр Шмигаль повідомив про збереження цілісності енергосистеми України попри численні атаки рф. Уряд залучив понад 1 млрд євро для відновлення та розширив імпорт електроенергії з ЄС до 2,1 ГВт.
Попри десятки атак росії на українську енергетику, країна вистояла та зберегла цілісність системи. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.
Попри десятки російських атак на енергетику, ми вистояли та зберегли цілісність системи. Розгорнули масштабну кампанію з відбудови. До Фонду підтримки української енергетики залучили понад 1 млрд євро внесків від партнерів. За ці кошти купуємо обладнання і повертаємо людям у домівки світло й тепло
Шмигаль зазначив, що Україна розширила можливості імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт. Це допомагає балансувати енергосистему.
Також за його словами в Україні впровадили пакет енергетичної підтримки для громадян та бізнесу. Безвідсоткові кредити для фізичних осіб, кредити для ОСББ, ЖБК, для малого і середнього бізнесу, пільгові кредити для великих підприємців.
"Будуємо децентралізовану енергетику як важливу частину повоєнної енергетичної системи", - зазначив Шмигаль.
Доповнення
25 грудня повідомлялося, що російські війська здійснили 13-ту масовану атаку на українську енергетику, пошкодивши обладнання ТЕС ДТЕК.