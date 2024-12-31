Украина сохранила целостность системы несмотря на десятки атак на энергетику - правительство
Киев • УНН
Премьер Шмыгаль сообщил о сохранении целостности энергосистемы Украины, несмотря на многочисленные атаки рф. Правительство привлекло более 1 млрд евро для восстановления и расширило импорт электроэнергии из ЕС до 2,1 ГВт.
Несмотря на десятки атак россии на украинскую энергетику, страна выстояла и сохранила целостность системы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.
Несмотря на десятки российских атак на энергетику, мы выстояли и сохранили целостность системы. Развернули масштабную кампанию по восстановлению. В Фонд поддержки украинской энергетики привлекли более 1 млрд евро взносов от партнеров. За эти средства покупаем оборудование и возвращаем людям в дома свет и тепло
Шмыгаль отметил, что Украина расширила возможности импорта электроэнергии из Европы с 1,7 до 2,1 ГВт. Это помогает балансировать энергосистему.
Также по его словам в Украине внедрили пакет энергетической поддержки для граждан и бизнеса. Беспроцентные кредиты для физических лиц, кредиты для ОСМД, ЖСК, для малого и среднего бизнеса, льготные кредиты для крупных предпринимателей.
"Строим децентрализованную энергетику как важную часть послевоенной энергетической системы", - отметил Шмыгаль.
Дополнение
25 декабря сообщалось, что российские войска совершили 13-ю массированную атаку на украинскую энергетику, повредив оборудование ТЭС ДТЭК.