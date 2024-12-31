Украина сохранила целостность системы несмотря на десятки атак на энергетику - правительство

Несмотря на десятки атак россии на украинскую энергетику, страна выстояла и сохранила целостность системы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Несмотря на десятки российских атак на энергетику, мы выстояли и сохранили целостность системы. Развернули масштабную кампанию по восстановлению. В Фонд поддержки украинской энергетики привлекли более 1 млрд евро взносов от партнеров. За эти средства покупаем оборудование и возвращаем людям в дома свет и тепло