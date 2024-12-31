2024 год стал самым сложным для энергосистемы Украины с начала вторжения - Минэнерго
Киев • УНН
В 2024 году рф осуществила 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к потере 10 ГВт мощности. Несмотря на это, энергосистема остается целостной благодаря масштабной ремонтной кампании.
Этот год стал самым сложным для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения. россия осуществила 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру, применяя новую тактику, баллистические ракеты и кассетные боеприпасы. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.
"2024 год стал самым сложным для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения. россия осуществила 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру, применяя новую тактику, баллистические ракеты и кассетные боеприпасы. Это привело к потере около 10 ГВт генерирующей мощности", - говорится в сообщении.
Несмотря на масштабные разрушения, украинские энергетики провели самую масштабную ремонтную кампанию в истории страны.
"Она происходила под постоянными обстрелами, а некоторые объекты приходилось восстанавливать по несколько раз. Благодаря настойчивости энергетиков свет есть в домах украинцев, а энергосистема остается целостной. Спасибо всем работникам энергетической отрасли за самоотверженность и силу духа. Самая главная задача - удержать энергосистему - выполнена", - заявляет Минэнерго.
Также в Минэнерго перечислили ключевые результаты года:
- Международная поддержка.
Доноры обязались предоставить более 1 млрд евро в Фонд поддержки энергетики Украины. 36 стран мира передали гуманитарную помощь для стабильной работы энергосистемы. МАГАТЭ поддержало заявление Украины об угрозах, созданных россией, и обеспечивает мониторинг критически важных объектов.
- Развитие распределенной генерации.
По состоянию на 31 декабря подключено суммарно 967 МВт объектов распределенной генерации, из которых 835 МВт в 2024 году. Утверждена стратегия развития распределенной генерации до 2035 года и запущены финансовые программы для повышения энергонезависимости потребителей. Это включает 0% кредитования для приобретения энергооборудования, программу "Доступные кредиты 5-7-9", "ГринДом". Начато финансирование проектов на 8,3 млрд грн, которые обеспечат почти 430 МВт новых мощностей.
- Развитие атомной энергетики.
Все 9 атомных энергоблоков подготовлены к зимнему периоду, они обеспечивают 60% потребностей в электроэнергии. Украина и США анонсировали проекты по созданию малых модульных реакторов. Благодаря атомной генерации свет есть даже в самые сложные моменты.
- Энергетическая реформа и евроинтеграция.
Одобрен Национальный план по энергетике и климату до 2030 года. Украина увеличила мощность импорта электроэнергии из ЕС до 2,1 ГВт и уже более 1000 дней работает как часть европейской энергосети ENTSO-E.
- Энергетическая независимость. Увеличены объемы собственной добычи природного газа.
Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что несмотря на десятки атак россии на украинскую энергетику, страна выстояла и сохранила целостность системы.