2024 год стал самым сложным для энергосистемы Украины с начала вторжения - Минэнерго

ukenru
Эксклюзив
Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году
14:46 • 48041 просмотра

Молочные товары, овощи или мясо: что больше всего подорожало в 2024 году

Эксклюзив
Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
 • 107754 просмотра

Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой
 • 116548 просмотра

Военный омбудсмен: что известно об Ольге Решетиловой

Эксклюзив
Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год
 • 129400 просмотра

Период роста и перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2025 год

Эксклюзив
Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек
 • 139583 просмотра

Комитет Рады разберется со скандалом вокруг поставок повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
 • 191894 просмотра

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

Гадания и приметы: развлечения на Новый год
 • 153037 просмотра

Гадания и приметы: развлечения на Новый год

Эксклюзив
Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу
 • 138013 просмотра

Год Змеи: как встретить, чтобы привлечь удачу

Эксклюзив
Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист
 • 115920 просмотра

Выводы аудита. Без немедленных реформ в АРМА государство и в дальнейшем будет нести убытки - юрист

Эксклюзив
Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов
 • 108494 просмотра

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск иронично отреагировал на финансовую помощь Украине

Илон Маск иронично отреагировал на финансовую помощь Украине

 • 27137 просмотра
Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

 • 56716 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

 • 85760 просмотра
Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

 • 33240 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

17:30 • 31428 просмотра
публикации
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

17:30 • 31428 просмотра
От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором

От ракетных ударов до экологических преступлений: вклад КНИИСЭ в борьбу с агрессором
Эксклюзив

 • 191894 просмотра
Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

Лицей "PROСВИТА" в Броварах: путь от курсов ВНО до собственной школы

 • 144237 просмотра
Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет

Как менялся дефицит украинского государственного бюджета за последние 20 лет
Эксклюзив

 • 246380 просмотра
Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

Иллюзия прозрачности и успешности: почему заявление Елены Думы об аудите АРМА вызывает сомнения

 • 221438 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

Голливудские пары, сохранившие любовь: секреты отношений

16:15 • 19434 просмотра
Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

Король Чарльз III объявил список новых рыцарей и командоров Британской империи

 • 33240 просмотра
«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

«Мы как близнецы!» - Бритни Спирс поделилась фото с 18-летним сыном

 • 85760 просмотра
Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

Празднования начались: Кирибати первой в мире встретила 2025 год

 • 56716 просмотра
«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

«Мой кот поет лучше!": фанаты разоблачили „ужасное“ выступление Рианны в караоке

 • 95978 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

2024 год стал самым сложным для энергосистемы Украины с начала вторжения - Минэнерго

2024 год стал самым сложным для энергосистемы Украины с начала вторжения - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 8500 просмотра

Read in English

В 2024 году рф осуществила 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к потере 10 ГВт мощности. Несмотря на это, энергосистема остается целостной благодаря масштабной ремонтной кампании.

Этот год стал самым сложным для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения. россия осуществила 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру, применяя новую тактику, баллистические ракеты и кассетные боеприпасы. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.

"2024 год стал самым сложным для украинской энергосистемы с начала полномасштабного вторжения. россия осуществила 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру, применяя новую тактику, баллистические ракеты и кассетные боеприпасы. Это привело к потере около 10 ГВт генерирующей мощности", - говорится в сообщении.

Несмотря на масштабные разрушения, украинские энергетики провели самую масштабную ремонтную кампанию в истории страны.

"Она происходила под постоянными обстрелами, а некоторые объекты приходилось восстанавливать по несколько раз. Благодаря настойчивости энергетиков свет есть в домах украинцев, а энергосистема остается целостной. Спасибо всем работникам энергетической отрасли за самоотверженность и силу духа. Самая главная задача - удержать энергосистему - выполнена", - заявляет Минэнерго.

Также в Минэнерго перечислили ключевые результаты года:

- Международная поддержка.

Доноры обязались предоставить более 1 млрд евро в Фонд поддержки энергетики Украины. 36 стран мира передали гуманитарную помощь для стабильной работы энергосистемы. МАГАТЭ поддержало заявление Украины об угрозах, созданных россией, и обеспечивает мониторинг критически важных объектов.

- Развитие распределенной генерации.

По состоянию на 31 декабря подключено суммарно 967 МВт объектов распределенной генерации, из которых 835 МВт в 2024 году. Утверждена стратегия развития распределенной генерации до 2035 года и запущены финансовые программы для повышения энергонезависимости потребителей. Это включает 0% кредитования для приобретения энергооборудования, программу "Доступные кредиты 5-7-9", "ГринДом". Начато финансирование проектов на 8,3 млрд грн, которые обеспечат почти 430 МВт новых мощностей.

- Развитие атомной энергетики.

Все 9 атомных энергоблоков подготовлены к зимнему периоду, они обеспечивают 60% потребностей в электроэнергии. Украина и США анонсировали проекты по созданию малых модульных реакторов. Благодаря атомной генерации свет есть даже в самые сложные моменты.

- Энергетическая реформа и евроинтеграция.

Одобрен Национальный план по энергетике и климату до 2030 года. Украина увеличила мощность импорта электроэнергии из ЕС до 2,1 ГВт и уже более 1000 дней работает как часть европейской энергосети ENTSO-E.

- Энергетическая независимость. Увеличены объемы собственной добычи природного газа.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что несмотря на десятки атак россии на украинскую энергетику, страна выстояла и сохранила целостность системы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика