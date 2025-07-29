Минэнерго о состоянии энергосистемы: система работает стабильно, основной риск - это массовые удары рф

В Украине энергетическая система работает стабильно, несмотря на все разрушения. Основной риск, который остается, – это массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

Текущее состояние энергетической системы Украины

Несмотря на все разрушения, система работает стабильно, сбалансированно. Благодаря совместной работе энергетиков, аварийно-ремонтных бригад, международных партнеров удалось восстановить значительную часть генерирующих мощностей, систем передачи. Основной риск, который остается, – это массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры, к которым мы готовимся ежедневно - сказал Колесник.

Подготовка энергетической инфраструктуры к новому осенне-зимнему периоду

Колесник сообщил, что подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов началась сразу по завершении отопительного сезона 2024-2025 годов.

Она происходит в соответствии с утвержденным графиком. Приоритет – это ремонты генерирующих мощностей, восстановление сетей и формирование аварийного запаса оборудования для возможности быстрого восстановления в результате обстрелов врагом энергетической инфраструктуры. Мы учитываем опыт предыдущих зим, координируем все рабочие действия через Антикризисный энергетический штаб. Энергетики делают на сегодня все возможное, чтобы страна прошла зиму стабильно, эффективно, несмотря на то, что, к сожалению, обстрелы продолжаются. Наиболее интенсивно в прифронтовых регионах - рассказал Колесник.

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Какова ситуация с экспортом-импортом электроэнергии

Колесник отметил, что один из приоритетов – это обеспечение внутренних потребностей за счет имеющейся генерации и импортных мощностей.

Импорт на данном этапе рассматриваем как резервный инструмент балансировки энергосистемы - сказал Колесник.

Дополнение

На днях рф совершила массированную атаку на теплоэлектростанцию в Украине, которая не является военным объектом.

Также УНН сообщал, что в 2024 году Украина увеличила мощность импорта электроэнергии из ЕС до 2,1 ГВт.