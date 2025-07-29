Потребление электричества растет из-за жары: дали рекомендации по мощной технике
Киев • УНН
Потребление электроэнергии в Украине растет из-за жары и облачной погоды, что снижает эффективность солнечных электростанций. Укрэнерго призывает не включать несколько мощных устройств одновременно до 22:00.
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту из-за жары, необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется - следует не включать несколько мощных устройств одновременно до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Причина - жара в большинстве регионов Украины и облачная погода в западных областях государства, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций", - указали в Укрэнерго.
Отмечается, что сегодня, 29 июля, по состоянию на 9:30, потребление было на 4,7% выше, чем в это же время предыдущего дня. Вчера, 28 июля, суточный максимум потребления был вечером - на 2,6% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня.
"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, используйте мощные электроприборы рационально и не включайте несколько таких устройств одновременно до 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.
"По состоянию на 29 июля система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено", - сообщили при этом в Минэнерго.
Дополнение
Из-за непогоды на утро полностью или частично были обесточены 477 населенных пунктов в семи областях.
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"Заживление всех абонентов прогнозируется до конца суток", - сообщили в Укрэнерго.