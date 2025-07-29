Потребление электричества растет из-за жары: дали рекомендации по мощной технике

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту из-за жары, необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется - следует не включать несколько мощных устройств одновременно до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Причина - жара в большинстве регионов Украины и облачная погода в западных областях государства, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций", - указали в Укрэнерго.

Отмечается, что сегодня, 29 июля, по состоянию на 9:30, потребление было на 4,7% выше, чем в это же время предыдущего дня. Вчера, 28 июля, суточный максимум потребления был вечером - на 2,6% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, используйте мощные электроприборы рационально и не включайте несколько таких устройств одновременно до 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.

"По состоянию на 29 июля система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено", - сообщили при этом в Минэнерго.

Дополнение

Из-за непогоды на утро полностью или частично были обесточены 477 населенных пунктов в семи областях.

Непогода оставила без света жителей в семи областях

"Заживление всех абонентов прогнозируется до конца суток", - сообщили в Укрэнерго.