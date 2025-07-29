Непогода оставила без света жителей в семи областях

Из-за непогоды 477 населенных пунктов в 7 областях Украины остались без электроснабжения, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

По состоянию на 07:00 по информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь), обесточены 477 населенных пунктов в 7 областях (Хмельницкая - 183, Киевская - 112, Житомирская - 91, Винницкая - 38, Черновицкая - 19, Черкасская - 19 и Ровенская - 15) - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Из-за непогоды перебои со светом в шести областях, потребление растет - Укрэнерго