Непогода оставила без света жителей в семи областях
Киев • УНН
Из-за ухудшения погодных условий, в частности порывов ветра и дождя, 477 населенных пунктов в 7 областях Украины остались без электроснабжения. Больше всего пострадали Хмельницкая, Киевская и Житомирская области.
Из-за непогоды 477 населенных пунктов в 7 областях Украины остались без электроснабжения, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.
По состоянию на 07:00 по информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь), обесточены 477 населенных пунктов в 7 областях (Хмельницкая - 183, Киевская - 112, Житомирская - 91, Винницкая - 38, Черновицкая - 19, Черкасская - 19 и Ровенская - 15)
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Из-за непогоды перебои со светом в шести областях, потребление растет - Укрэнерго28.07.25, 10:38 • 3444 просмотра