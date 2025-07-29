Негода залишила без світла жителів у семи областях

Через негоду 477 населених пунктів у 7 областях України залишилися без електропостачання, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

Станом на 07:00 за інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), знеструмлено 477 населених пунктів в 7 областях (Хмельницька - 183, Київська - 112, Житомирська - 91, Вінницька – 38, Чернівецька – 19 , Черкаська - 19 та Рівненська - 15) - ідеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Через негоду перебої зі світлом у шести областях, споживання росте - Укренерго