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Через негоду перебої зі світлом у шести областях, споживання росте - Укренерго

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Споживання електроенергії залишається високим, хоча 28 липня о 9:30 воно було на 3,4% нижчим, ніж попереднього робочого дня. Негода знеструмила 459 населених пунктів у шести областях, ремонтні бригади працюють над відновленням.

Через негоду перебої зі світлом у шести областях, споживання росте - Укренерго

Споживання електроенергії залишається високим. Негода повністю або частково знеструмила 459 населених пунктів у шести областях, повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 28 липня, станом на 9:30, воно було на 3,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Причина змін - зниження температури повітря у центральних, північних і західних областях", - ідеться у повідомленні.

Вчора, 27 липня, добовий максимум споживання був увечері - на 6,8% вищим, ніж максимум попередньої неділі. Причина таких змін, як вказано, - значне посилення спеки на всій території України, порівняно із ситуацією тиждень тому.

"Хмарна погода з дощем на значній території України та утримання спеки у південних і східних областях - зумовлюють необхідність ощадливого споживання електроенергії упродовж цієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до 22:00", - наголосили в Укренерго.

Негода

"Через несприятливі метеоумови (гроза, шквали) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 459 населених пунктів у шести областях", - сказано у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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