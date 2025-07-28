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Из-за непогоды перебои со светом в шести областях, потребление растет - Укрэнерго

Киев • УНН

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Потребление электроэнергии остается высоким, хотя 28 июля в 9:30 оно было на 3,4% ниже, чем в предыдущий рабочий день. Непогода обесточила 459 населенных пунктов в шести областях, ремонтные бригады работают над восстановлением.

Из-за непогоды перебои со светом в шести областях, потребление растет - Укрэнерго

Потребление электроэнергии остается высоким. Непогода полностью или частично обесточила 459 населенных пунктов в шести областях, сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 28 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 3,4% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Причина изменений - снижение температуры воздуха в центральных, северных и западных областях", - говорится в сообщении.

Вчера, 27 июля, суточный максимум потребления был вечером - на 6,8% выше, чем максимум предыдущего воскресенья. Причина таких изменений, как указано, - значительное усиление жары на всей территории Украины, по сравнению с ситуацией неделю назад.

"Облачная погода с дождем на значительной территории Украины и сохранение жары в южных и восточных областях - обусловливают необходимость экономного потребления электроэнергии в течение этих суток. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами до 22:00", - подчеркнули в Укрэнерго.

Непогода

"Из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, шквалы) - на утро полностью или частично были обесточены 459 населенных пунктов в шести областях", - сказано в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго уже работают над тем, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаПогода и окружающая среда
Укрэнерго
Украина
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