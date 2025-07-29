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Споживання електрики зростає через спеку: дали рекомендації щодо потужної техніки

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Споживання електроенергії в Україні зростає через спеку та хмарну погоду, що знижує ефективність сонячних електростанцій. Укренерго закликає не вмикати кілька потужних пристроїв одночасно до 22:00.

Споживання електрики зростає через спеку: дали рекомендації щодо потужної техніки

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання через спеку, необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається - слід не вмикати кілька потужних пристроїв одночасно до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Причина - спека у більшості регіонів України та хмарна погода у західних областях держави, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій", - вказали в Укренерго.

Зазначається, що сьогодні, 29 липня, станом на 9:30, споживання було на 4,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Учора, 28 липня, добовий максимум споживання був увечері - на 2,6% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, використовуйте потужні електроприлади раціонально та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно до 22:00", - наголосили в Укренерго.

"Станом на 29 липня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено", - повідомили при цьому в Міненерго.

Доповнення

Через негоду на ранок повністю або частково були знеструмлені 477 населених пунктів у семи областях.

Негода залишила без світла жителів у семи областях29.07.25, 09:01 • 2224 перегляди

"Заживлення усіх абонентів прогнозується до кінця доби", - повідомили в Укренерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
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