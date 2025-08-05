Украина и США обсудили энергетическую безопасность и подготовку к отопительному сезону
Киев • УНН
Министр энергетики Украины встретилась с Временно поверенной США. Обсуждены защита энергообъектов, использование помощи и подготовка к отопительному сезону.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с Временно поверенной в делах США в Украине Джули С. Дэвис. Стороны обсудили усиление физической защиты энергетических объектов, эффективное использование международной помощи для восстановления разрушенной инфраструктуры, а также подготовку к предстоящему отопительному сезону, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
США остаются одним из ключевых партнеров Украины в укреплении устойчивости энергосистемы. Совместные усилия направлены на защиту энергетической инфраструктуры, развитие современной генерации и интеграцию в европейское энергетическое пространство
В центре внимания также были долгосрочные проекты по декарбонизации энергетики, привлечение инвестиций через Украинско-американский фонд восстановления.
Также представители Украины и США уделили внимание следующим вопросам:
— сотрудничество в атомной энергетике в рамках реализации инициативы REPowerEU, направленной на отказ ЕС от использования российского ядерного топлива;
— стабилизация газового рынка, включая увеличение импорта и использование украинских подземных хранилищ как потенциального регионального газового хаба;
— ядерная безопасность на Запорожской АЭС и в Чернобыльской зоне.
Напомним, с началом полномасштабного вторжения энергосистема Украины получила более 65 тысяч повреждений в результате российских атак. США выступает ключевым донором для восстановления сектора и внедрения проектов по энергонезависимости Украины.
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