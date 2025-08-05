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Украина и США обсудили энергетическую безопасность и подготовку к отопительному сезону

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Министр энергетики Украины встретилась с Временно поверенной США. Обсуждены защита энергообъектов, использование помощи и подготовка к отопительному сезону.

Украина и США обсудили энергетическую безопасность и подготовку к отопительному сезону

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук провела встречу с Временно поверенной в делах США в Украине Джули С. Дэвис. Стороны обсудили усиление физической защиты энергетических объектов, эффективное использование международной помощи для восстановления разрушенной инфраструктуры, а также подготовку к предстоящему отопительному сезону, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

США остаются одним из ключевых партнеров Украины в укреплении устойчивости энергосистемы. Совместные усилия направлены на защиту энергетической инфраструктуры, развитие современной генерации и интеграцию в европейское энергетическое пространство 

- подчеркнула Светлана Гринчук.

В центре внимания также были долгосрочные проекты по декарбонизации энергетики, привлечение инвестиций через Украинско-американский фонд восстановления.

Также представители Украины и США уделили внимание следующим вопросам:

— сотрудничество в атомной энергетике в рамках реализации инициативы REPowerEU, направленной на отказ ЕС от использования российского ядерного топлива;

— стабилизация газового рынка, включая увеличение импорта и использование украинских подземных хранилищ как потенциального регионального газового хаба;

— ядерная безопасность на Запорожской АЭС и в Чернобыльской зоне.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения энергосистема Украины получила более 65 тысяч повреждений в результате российских атак. США выступает ключевым донором для восстановления сектора и внедрения проектов по энергонезависимости Украины.

Минэнерго о состоянии энергосистемы: система работает стабильно, основной риск - это массовые удары рф29.07.25, 11:52 • 4607 просмотров

Вероника Марченко

Экономикаполитика
Министерство энергетики Украины
Запорожская атомная электростанция
Соединённые Штаты
Украина