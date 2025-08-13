$41.430.02
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 17802 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 35439 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 23129 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 39914 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 51936 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 32757 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 67107 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83636 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52862 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Минэнерго и МВД проводят совместные учения в 17 регионах для усиления готовности энергетического сектора к чрезвычайным ситуациям

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Минэнерго и МВД начали совместные тактико-специальные учения в 17 регионах и Киеве. Тренировки продлятся 24 дня для усиления готовности энергетического сектора к чрезвычайным ситуациям.

Минэнерго и МВД проводят совместные учения в 17 регионах для усиления готовности энергетического сектора к чрезвычайным ситуациям

Министерство энергетики совместно с Министерством иностранных дел проводит масштабные учения для проверки готовности энергетического сектора к чрезвычайным ситуациям. В частности, к испытаниям, связанным с защитой объектов важной инфраструктуры, пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.

13 августа 2025 года в Украине стартовали совместные тактико-специальные учения Министерства энергетики Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, операторов критической инфраструктуры, областных военных администраций и других партнеров, обеспечивающих безопасность на энергетических объектах

- говорится в сообщении.

Отмечается, что учения пройдут в 17 регионах на 34 объектах энергетической инфраструктуры. На каждом из них будет отработано эффективное взаимодействие между участниками. Также будут проверены силы, средства и алгоритмы реагирования. В течение 24 дней тренировки будут проходить в областях и городе Киеве. Там, где это возможно с точки зрения ситуации с безопасностью.

Главная цель учений – опередить врага в противостоянии энергетическому террору и повысить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации, что является ключевой задачей в рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов

- добавили в Минэнерго.

Минэнерго о состоянии энергосистемы: система работает стабильно, основной риск - это массовые удары рф29.07.25, 11:52 • 4649 просмотров

В Минэнерго напомнили, что это уже четвертый отопительный сезон, который наша страна встречает в условиях полномасштабного вторжения.

Несмотря на российский террор, мы приближаемся к нему с достаточными генерирующими мощностями, развиваем распределенную генерацию в каждом регионе, выполняем ремонтную кампанию и увеличиваем возможности для импорта и экспорта топлива

- отметила Министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Она добавила, что вопросом номер один сегодня является безопасность энергетических объектов и усиление реагирования на чрезвычайные ситуации для оперативной ликвидации их последствий.

На предыдущем межведомственном совещании совместно с Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, правоохранительными органами и энергетическими предприятиями обсуждали новейшие механизмы физической защиты. Мы усиливаем противовоздушную оборону, внедряем противодроновые системы и обновляем алгоритмы реагирования. Что бы ни происходило на геополитическом уровне, мы должны вместе сделать все возможное, чтобы эту зиму украинцы провели в теплых и светлых домах

- подчеркнула Светлана Гринчук.

Дополнение

Министр энергетики Украины встретилась с Временно поверенной США. Обсуждены защита энергообъектов, использование помощи и подготовка к отопительному сезону.

