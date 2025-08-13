Минэнерго и МВД проводят совместные учения в 17 регионах для усиления готовности энергетического сектора к чрезвычайным ситуациям

Министерство энергетики совместно с Министерством иностранных дел проводит масштабные учения для проверки готовности энергетического сектора к чрезвычайным ситуациям. В частности, к испытаниям, связанным с защитой объектов важной инфраструктуры, пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.

13 августа 2025 года в Украине стартовали совместные тактико-специальные учения Министерства энергетики Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, операторов критической инфраструктуры, областных военных администраций и других партнеров, обеспечивающих безопасность на энергетических объектах - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения пройдут в 17 регионах на 34 объектах энергетической инфраструктуры. На каждом из них будет отработано эффективное взаимодействие между участниками. Также будут проверены силы, средства и алгоритмы реагирования. В течение 24 дней тренировки будут проходить в областях и городе Киеве. Там, где это возможно с точки зрения ситуации с безопасностью.

Главная цель учений – опередить врага в противостоянии энергетическому террору и повысить скорость реагирования на чрезвычайные ситуации, что является ключевой задачей в рамках подготовки к отопительному сезону 2025–2026 годов - добавили в Минэнерго.

Минэнерго о состоянии энергосистемы: система работает стабильно, основной риск - это массовые удары рф

В Минэнерго напомнили, что это уже четвертый отопительный сезон, который наша страна встречает в условиях полномасштабного вторжения.

Несмотря на российский террор, мы приближаемся к нему с достаточными генерирующими мощностями, развиваем распределенную генерацию в каждом регионе, выполняем ремонтную кампанию и увеличиваем возможности для импорта и экспорта топлива - отметила Министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Она добавила, что вопросом номер один сегодня является безопасность энергетических объектов и усиление реагирования на чрезвычайные ситуации для оперативной ликвидации их последствий.

На предыдущем межведомственном совещании совместно с Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, правоохранительными органами и энергетическими предприятиями обсуждали новейшие механизмы физической защиты. Мы усиливаем противовоздушную оборону, внедряем противодроновые системы и обновляем алгоритмы реагирования. Что бы ни происходило на геополитическом уровне, мы должны вместе сделать все возможное, чтобы эту зиму украинцы провели в теплых и светлых домах - подчеркнула Светлана Гринчук.

Дополнение

