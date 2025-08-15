Школа под защитой: как Служба образовательной безопасности готовит учеников к новому учебному году
Более 1600 офицеров Службы образовательной безопасности работают в школах Украины. Они обеспечивают порядок, безопасность и обучают учеников правилам безопасного поведения.
Перед началом учебного года в Украине более 1600 офицеров Службы образовательной безопасности уже работают в школах по всей стране, обеспечивая порядок, безопасность и поддержку учащихся. Их задача — не только реагировать на угрозы, но и обучать детей правилам безопасного поведения.
Детали
Министерство внутренних дел сообщило о развертывании комплексной экосистемы безопасной образовательной среды, ключевым элементом которой стала Служба образовательной безопасности. Ее офицеры совмещают функции охранников, наставников и просветителей, создавая условия, при которых дети могут учиться без страха за собственную безопасность.
Задачи СОБ включают:
- контроль пропускного режима и недопущение проникновения посторонних лиц или опасных предметов;
- взаимодействие с экстренными службами и организация эвакуации во время чрезвычайных ситуаций;
- быстрое реагирование на правонарушения; проведение тренировок и интерактивных занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности.
По словам МВД, работа офицеров СОБ — это не только предотвращение угроз, но и формирование доверия между учащимися, учителями и правоохранителями. Такой подход, отмечают в ведомстве, способствует созданию безопасной и дружественной атмосферы в школах, что особенно важно в нынешних условиях.
