Школа под защитой: как Служба образовательной безопасности готовит учеников к новому учебному году

12:08 • 7352 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 8646 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 17195 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 16983 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 28432 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 25128 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 63978 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 98510 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57017 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 193515 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 17213 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 28452 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 193523 просмотра
Школа под защитой: как Служба образовательной безопасности готовит учеников к новому учебному году

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Более 1600 офицеров Службы образовательной безопасности работают в школах Украины. Они обеспечивают порядок, безопасность и обучают учеников правилам безопасного поведения.

Школа под защитой: как Служба образовательной безопасности готовит учеников к новому учебному году

Перед началом учебного года в Украине более 1600 офицеров Службы образовательной безопасности уже работают в школах по всей стране, обеспечивая порядок, безопасность и поддержку учащихся. Их задача — не только реагировать на угрозы, но и обучать детей правилам безопасного поведения.

Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.

Детали

Министерство внутренних дел сообщило о развертывании комплексной экосистемы безопасной образовательной среды, ключевым элементом которой стала Служба образовательной безопасности. Ее офицеры совмещают функции охранников, наставников и просветителей, создавая условия, при которых дети могут учиться без страха за собственную безопасность.

Задачи СОБ включают:

  • контроль пропускного режима и недопущение проникновения посторонних лиц или опасных предметов;
    • взаимодействие с экстренными службами и организация эвакуации во время чрезвычайных ситуаций;
      • быстрое реагирование на правонарушения; проведение тренировок и интерактивных занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности.

        По словам МВД, работа офицеров СОБ — это не только предотвращение угроз, но и формирование доверия между учащимися, учителями и правоохранителями. Такой подход, отмечают в ведомстве, способствует созданию безопасной и дружественной атмосферы в школах, что особенно важно в нынешних условиях.

        Минэнерго и МВД проводят совместные учения в 17 регионах для усиления готовности энергетического сектора к чрезвычайным ситуациям13.08.25, 16:11 • 3844 просмотра

        Степан Гафтко

        ОбществоОбразование
        Образование
        Министерство внутренних дел Украины
        Украина