Школа под защитой: как Служба образовательной безопасности готовит учеников к новому учебному году

Перед началом учебного года в Украине более 1600 офицеров Службы образовательной безопасности уже работают в школах по всей стране, обеспечивая порядок, безопасность и поддержку учащихся. Их задача — не только реагировать на угрозы, но и обучать детей правилам безопасного поведения.

Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.

Детали

Министерство внутренних дел сообщило о развертывании комплексной экосистемы безопасной образовательной среды, ключевым элементом которой стала Служба образовательной безопасности. Ее офицеры совмещают функции охранников, наставников и просветителей, создавая условия, при которых дети могут учиться без страха за собственную безопасность.

Задачи СОБ включают:

контроль пропускного режима и недопущение проникновения посторонних лиц или опасных предметов;

взаимодействие с экстренными службами и организация эвакуации во время чрезвычайных ситуаций;

быстрое реагирование на правонарушения; проведение тренировок и интерактивных занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности.

По словам МВД, работа офицеров СОБ — это не только предотвращение угроз, но и формирование доверия между учащимися, учителями и правоохранителями. Такой подход, отмечают в ведомстве, способствует созданию безопасной и дружественной атмосферы в школах, что особенно важно в нынешних условиях.

