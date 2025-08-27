В школах зафиксировано более 20 попыток пронести взрывные предметы - СОБ

Школы продолжают обращаться по поводу привлечения офицеров Службы образовательной безопасности. Инспекторы предотвратили пронос в учебные заведения более 20 взрывоопасных предметов. Об этом сообщила начальница Управления организации Службы образовательной безопасности Национальной полиции Украины Надежда Сытник в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы сейчас увеличиваем количество инспекторов, которые будут обеспечивать безопасность в учреждениях общего среднего образования. Это и есть достижение, потому что школы продолжают обращаться, чтобы и у них появился такой офицер. Мы предупреждали пронос в учреждения образования предметов, которые могли нести угрозу, это были и более 20 взрывоопасных предметов, это был контроль территории, это были решения конфликтов мирным путем

Она отметила, что нельзя статистически подсчитать, сколько конфликтов, которые были предотвращены, могли перерасти в буллинг, но наличие такого офицера помогало ученикам получать образование, не чувствуя угроз.

Мы помогали во время эвакуаций, мы делали все возможное, чтобы не допустить на территориях учебных заведений посторонних лиц, которые могли нести угрозу, и провели более 200 тыс. разнообразных интерактивных занятий на тему безопасности, учреждения национально-патриотического воспитания, которые не прекращались даже во время каникулярного периода