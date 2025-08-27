В школах зафиксировано более 20 попыток пронести взрывные предметы - СОБ

$41.430.15
01:39 • 11281 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 81159 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 54632 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 121013 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 143308 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 142737 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 57526 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153427 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63993 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 57124 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
130 боестолкновений на фронте: самая горячая ситуация на двух направлениях26 августа, 21:13 • 3048 просмотра
Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)PhotoVideo26 августа, 22:43 • 5496 просмотра
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters26 августа, 23:58 • 10951 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано02:20 • 11129 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине03:18 • 7702 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 46740 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 45085 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 121013 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 142737 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 172615 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Илон Маск
Рафаэль Гросси
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сумы
Покровск
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 12405 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 63074 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 114269 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 136429 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 64134 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Боеприпасы
Дія (сервис)
Доллар США
Гривна

В школах зафиксировано более 20 попыток пронести взрывные предметы - СОБ

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Школы активно привлекают офицеров Службы образовательной безопасности. Инспекторы предотвратили пронос более 20 взрывоопасных предметов в учебные заведения.

В школах зафиксировано более 20 попыток пронести взрывные предметы - СОБ

Школы продолжают обращаться по поводу привлечения офицеров Службы образовательной безопасности. Инспекторы предотвратили пронос в учебные заведения более 20 взрывоопасных предметов. Об этом сообщила начальница Управления организации Службы образовательной безопасности Национальной полиции Украины Надежда Сытник в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Мы сейчас увеличиваем количество инспекторов, которые будут обеспечивать безопасность в учреждениях общего среднего образования. Это и есть достижение, потому что школы продолжают обращаться, чтобы и у них появился такой офицер. Мы предупреждали пронос в учреждения образования предметов, которые могли нести угрозу, это были и более 20 взрывоопасных предметов, это был контроль территории, это были решения конфликтов мирным путем

- рассказала Сытник.

Она отметила, что нельзя статистически подсчитать, сколько конфликтов, которые были предотвращены, могли перерасти в буллинг, но наличие такого офицера помогало ученикам получать образование, не чувствуя угроз.

Мы помогали во время эвакуаций, мы делали все возможное, чтобы не допустить на территориях учебных заведений посторонних лиц, которые могли нести угрозу, и провели более 200 тыс. разнообразных интерактивных занятий на тему безопасности, учреждения национально-патриотического воспитания, которые не прекращались даже во время каникулярного периода

- сказала Сытник.

Школа под защитой: как Служба образовательной безопасности готовит учеников к новому учебному году15.08.2025, 15:40 • 6574 просмотра

Дополнение

В 2025-2026 учебном году офицеры образовательной безопасности будут работать в 3000 украинских школах.

Анна Мурашко

ОбществоОбразование
Боеприпасы
Образование
Национальная полиция Украины
Украина